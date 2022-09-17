Як пришвидшити прасування одягу: запам'ятайте дві хитрощі

Прасування - складний та довготривалий процес. Але його можна значно пришвидшити, якщо запам'ятати дві хитрощі. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

В чому ж полякає секрет швидкого прасування одягу?

Підберіть більший розмір дошки для прасування

Цей момент може здатися несуттєвим, проте, якщо дошка буде ширшою, прасувати одяг буде набагато легше. Тому у вас буде йти на цей процес менше часу.

Не варто купувати дошки для прасування, розмір яких менше 33 см. А якщо є можливість, то краще відмовитися і від середньої дошки в 38 сантиметрів.

Чим ширше і більше буде дошка для прасування, тим рідше ви будете перевертати та складати речі. А ще праску буде набагато легше рухати.

Не варто прасувати сухі речі

Суху білизну дуже непросто прасувати. А тому на цей процес піде набагато більше часу та зусиль.

Спочатку будь-який предмет гардеробу потрібно злегка намочити. Якщо у вас є праска з резервуаром для води - це ідеальний варіант. Але, навіть якщо такої немає, можна використати пульверизатор.

Після того, як ви намочили одяг, його потрібно залишити так на кілька хвилин. І лише після цього починати прасувати.