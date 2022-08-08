Як притягнути гроші і удачу в своє життя: "магічні" слова, які принесуть багатство

Існують певні ритуали для притягнення грошей, які здавна були відомі людству. Щоб досягнути успіху у фінансовій сфері потрібно просто промовляти правильні "магічні" слова. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Успіх та багатство залежать не лише від ваших старань чи щоденної праці. Також дуже важливо, щоб людина правильно налаштувала себе. Тому потрібно знати, як притягнути гроші і удачу в своє життя.

Насамперед, як стверджують езотерики, існують певні слова, які допомагають отримати багатство. Адже все, що ми промовляємо, має матеріальну сутність. Тому вони обов'язково рано чи пізно матеріалізуються. Позитивно зарядженими на успіх словами є: багатство, щастя, успіх, удача, процвітання, радість, мрія.

Їх потрібно промовляти якнайчастіше.

Ритуал для притягнення грошей царя Соломона

Цар Соломон відомий своєю мудрістю. Своїм нащадкам він передав особливий ритуал для притягнення грошей, який оснований на принципі потрійності. Формула звучить так: "Я залучаю гроші! Я стверджую щастя! Я множу любов!".

Промовляйте цю фразу кілька разів на день і вже зовсім скоро у вашому житті з'являться успіх та багатство.

Молитва на притягнення багатства

Існують різні ритуали для притягнення багатства / Фото: Pexels

В православ'ї віряни просять про захист в будь-якій справі та фінансовий успіх святого Миколая Чудотворця, свого святого покровителя чи янгола-охоронця.

Якщо ви не знаєте, як притягнути гроші та успіх в своє життя, але і не прогнівити Бога, читайте щоденно таку молитву:

Святий Миколай Чудотворець, молю Тебе про допомогу. Прошу, будь до мене суворий, але справедливий. Пошли мені достаток по вірі моїй і вбережи від помилок. Дай мені мудрості, щоб грамотно розпоряджатися грошима, і залучи можливості, які дарують мені фінансову свободу. Надіюся на тебе, бо ти допомагаєш кожному, хто просить. Нехай прославиться ім'я твоє на віки віків. Амінь!

Мантра буддистів, як притягнути гроші та удачу

Серед буддистів є своє мантра, яку радять читати всім, хто хоче притягнути в своє життя фінансовий успіх. Звучить вона так: "Ом лакшмі виганшри камала дхайриган сваха".

Її також радять читати щоденно. В процесі потрібно думати про свою ціль, налаштуватися на багатство.

Як притягнути гроші і удачу в своє життя: правильно вимовляйте "магічні" слова

Якщо ви справді хочете досягти певних фінансових висот, потрібно не лише говорити "магічні" слова, але й знати, як їх правильно промовляти: