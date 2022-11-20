Як привчити кота до лотка: поради тим, хто щойно завів улюбленця

Що робити, якщо киця не хоче ходити в лоток, як привчити кошеня до лотка за один день, читайте в матеріалі ТСН.ua

Багатьом і хотілося б завести кота, але страх за зіпсований диван, килим або капці утримують від цього задоволення. Проте, привчити котика ходити у туалет у лоток не так важко, як здається.

Щоб привчити кота до лотка зазвичай не доводиться докладати значних зусиль, адже котики від природи дуже охайні й самі раді жити у чистій оселі. Втім, трапляються випадки коли кіт може не розуміти що від нього хочуть і тоді їх хазяям доводиться проявляти чимало настирливості у «дресуванні» улюбленців. Часто ця настирність не дає результату, бо власники котів не знають як правильно вибудувати процес привчання кота до туалету. Якщо ви саме з таких хазяїв, або ж тільки збираєтесь заводити котка – ця стаття для вас.

Обираємо місце для лотка

Головне правило розташування котячого лотка полягає в тому, щоб поставити його у доступному для хвостатого місці. Непоганим вибором буде вбиральня, двері до якої завжди мають бути відчиненими для котика. А ось розташовувати котячий туалет поряд з мисками та поїлками, де вони харчуються – погана ідея. Коти не мають звички ходити в туалет там, де вони їдять, тому привчити їх ходити в лоток біля їхньої їдальні не вийде.

Відразу після придбання лотка – покажіть його вашому котику. Хай він облазить та обнюхає його – це буде його перше знайомство з туалетом.

Після котячої трапези, або після того, як котик прокинувся, віднесіть котика до лотка та покопайте пальцем – так ви покажете приклад своєму улюбленцеві. Якщо кіт не хоче в туалет, цю процедуру можна повторити й пізніше. Врешті-решт котик зрозуміє що йому варто робити з лотком, слідуючи вашому прикладу.

Як привчити кота до лотка

Пробуйте різні наповнювачі

У випадку якщо кіт ні в яку не хоче ходити в лоток, можливо йому просто не подобається його наповнення. В магазинах продаються різні види наповнювачів для котячих туалетів, тож для початку придбайте невелике упаковування і спостерігайте чи задоволений ваш улюбленець.

Найкращий наповнювач – деревний, адже він має нейтральний запах, добре вбирає вологу та сморід, його можна змивати в унітаз і він подобається абсолютній більшості котиків. Можуть бути й винятки, коли коту можу більше сподобатись глиняний або інший альтернативний наповнювач. Також, варто слідкувати за кількістю наповнення у лотку – ідеальним варіантом буде шар у 3-5 см, що дозволить коту легко загортати за собою.

Можливі випадки, коли котам не подобається сам лоток, хоча більшість хвостатих можуть ходити до будь-якого туалету. Якщо проблема привчання до лотка все ж не вирішується, спробуйте змінити сам котячий туалет, обравши високу чи закриту модель. Деякі коти дуже охайні та хочуть ходити у два лотки «по різним справам». Якщо ви маєте декількох котів – краще якщо вони будуть ходити в індивідуальні лотки.

Прибирайте запах з місць, куди не хочете, щоб випорожнювався кіт

Якщо ви помітили що котик все ж ходить в туалет у недозволеному місці, одразу промивайте його водою з милом, або, якщо не допомагає, засобом для видалення запаху сечі. Це потрібно робити через те, що йдучи в туалет ваш улюбленець буде орієнтуватися на місце, де вже є запах. Щоб позбутися смороду можуть допомогти й цитрусові, що переб’ють запах. Кіт не стане ходити в туалет там, де ви розкладете шкірки апельсина, або побризкаєте лимонним соком.

Залишайте котячий запах у лотку

Через те, що кіт буде йти в туалет туди, де вже є знайомий запах, вимочіть серветку у котячій сечі та покладіть її в котячий туалет – це буде орієнтиром для котика.

Якщо кіт сходив туди, куди треба – не прибирайте лоток дочиста, а залиште десь третину вологого наповнювача, перемішавши його з сухим.

Натомість відразу прибирайте фекалії з лотка – кіт не буде ходити у неприбране місце. Також не забувайте мити лоток десь раз на тиждень із засобом без сильного запаху.

Якщо берете дорослого кота – дізнайтесь про його звички

Заводячи кота, що вже має звичку до лотка, не забувайте поцікавитись які наповнювачі використовував попередній власник та чи немає у котика особливих звичок. За можливості, візьміть старий лоток разом із котом у його попереднього хазяїна.

Не карайте кота за провину та нагороджуйте його за успіхи

В жодному разі не можна сварити чи тим паче лупцювати кота, якщо він ходить в туалет не на правильному місці. Цим ви лише розсердите котика, адже він не буде розуміти, зо що йому дістається. Натомість використовуйте поради з цієї статті та віддячуйте котику за успіхи чимось смачненьким, або просто похваліть його та погладьте.

Як привчити кота до лотка

В середньому, привчання котика до лотка займає від одного днів до двох-трьох тижнів. Методично привчаючи кота до туалету та слідування нашим порадам точно увінчається успіхом, ви будете задоволені результатом, а ваш улюбленець буде вам вдячний.

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