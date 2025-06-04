Як привернути гроші за допомогою свічки? / © Pexels

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Існує чимало різних способів, які допомагають залучити багатство за допомогою звичайної свічки.

Перший спосіб

В давнину існував особливий ритуал, який наші предки проводили, щоб приманити в сім'ю добробут і достаток. Щоб його провести, після вранішнього богослужіння в церкві купували п'ять білих свічок. Запалювали їх у будинку від самого ранку наступного після купівлі дня. Після того, як свічки догорали, з воску формували невелику кульку і ховали її в гаманець, коли вона охолола.

Вірили, що цей ритуал дає дуже швидкий результат. Намагалися проводити його лише на зростальний Місяць. Саму кульку нікому не показували і не давали в руки іншим людям.

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Другий спосіб

Щоб залучити в оселю багатство і гроші, купували свічку зеленого кольору. На дно миски наливали чисту воду, кидали в рідину мідну монету, запалювали свічку і тримали її так, що віск скапував у воду. Коли свічка догорала, воду виливали на землю, куди не ступала нога людини. А монету зберігали як талісман у гаманці, ховаючи від поглядів інших.

Третій спосіб

Наші предки цей спосіб виконували на зростальний Місяць. Щоб провести його, брали дві свічки (зелену й червону), ставили їх одна навпроти другої, а потім запалювали. Між свічками встановлювали два невеликі дзеркала, між якими поміщали ще й жменю монет так, щоб вони відображалися у дзеркалах.

Чекали, щоб свічки догоріли, а потім монети збирали і ховали в гаманець. Носили їх там до семи днів, щоб залучити гроші.

Четвертий спосіб

За допомогою свічок можна також очистити оселю від негативу та залучити достаток і добробут. Перш ніж виконувати такий ритуал, потрібно відчинити вхідні двері. Потім запалюють білу свічку і обходять, тримаючи її в руках, всі кімнати по колу (обов'язково за годинниковою стрілкою). Лише після цього двері зачиняють.

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Народні прикмети про свічки

Багато народних прикмет було пов'язано саме зі свічками. Здавна предки вірили, що цей церковний і магічний атрибут потребує лише шанобливого ставлення.

Що ж нам каже народна мудрість про свічки:

вдома впала свічка — чекайте на несподівані звістки;

почала тріщати свічка, яка горить — отже, ваші вороги планують підступи;

в оселі запалена свічка і від неї йде чорний дим — на мешканців навели порблення;

під час молитви в церкві впала свічка — поганий знак;

на Великдень свічка горить рівно і не димить — на родину чекає щасливий і вдалий рік;

у церковне свято полум'я свічки високе — буде війна з недоброзичливцями.

Свічки здавна допомагали у проведені різноманітних ритуалів та обрядів. Знаючи, як правильно їх використовувати, можна залучити в домівку гроші і привернути талан.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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