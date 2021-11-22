Як програма Зеленського змінює залізницю: на маршруті Ізмаїл-Одеса запустили новий експрес

Новий дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу почав курсувати між Одесою та Ізмаїлом та отримав назву "Дунайський експрес".

Усього до кінця року Крюківський завод має поставити Укрзалізниці три нових поїзди, про що нещодавно Президент Володимир Зеленський повідомив на форумі "Велике будівництво: нова залізниця".

Про початок роботи "Дунайського експресу" повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Реалізація цього проєкту, за словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна, стала можливою завдяки підписанню між УЗ та керівництвом Одеської області меморандуму щодо застосування механізму Public Service Obligation (PSO).

PSO поширений у більшості країн ЄС та передбачає компенсацію перевізнику здійснення соціально значимих перевезень. Щорічна компенсація Укрзалізниці за "Дунайський експрес" складе щонайменше 5 млн гривень.

"Найближчим часом аналогічні проєкти будуть реалізовані і в інших областях країни", - повідомив Камишін.

Дизель-поїзд ДПКр-3 складається із 3 вагонів та розрахований на 170 місць. Він виконаний у сучасному дизайні та відповідає сучасним вимогам забезпечення комфортних перевезень, у тому числі для маломобільних груп населення. Його максимальна швидкість становить 140 км/год. Вартість проїзду від Одеси до Ізмаїла у "Дунайському експресі" встановлена у розмірі 189 грн.

З Одеси експрес щодня вирушатиме о 19:50 та прибуватиме до Ізмаїла о 00:32. Відправлення з Ізмаїла за розкладом о 01:29 та прибуття до Одеси о 06:11. За маршрутом експрес робитиме зупинки на станціях Білгород-Дністровський, Кулевча, Сарата, Арциз, Главані, Дзинілор та Котлабух.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив про старт у межах "Великого будівництва" програми зі створення нової української залізниці. Вона передбачає масштабне оновлення рухомого складу як пасажирських, так вантажних перевезень. Зокрема, до 2028 року для Укрзалізниці українські виробники виготовлять близько 50 000 нових вантажних вагонів, а упродовж найближчих двох років Крюківський вагонобудівний завод виготовить 500 нових спальних вагонів. Також буде електрифіковано щонайменше 500 км колій.