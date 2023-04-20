Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як прописати (зареєструвати) дитину 2023 року: детальна інструкція

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
402
Час на прочитання
4 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як прописати (зареєструвати) дитину 2023 року: детальна інструкція

Як зареєструвати дитину

Як зареєструвати новонародженого, як прописати онлайн через Дію, в ЦНАПі, які документи потрібні, читайте в матеріалі ТСН.ua

Процедура прописки дитини залежить від її віку. 

Реєстрація (прописка) місця проживання новонародженого

Як прописати новонароджену дитину онлайн

Новонароджену дитину можна  зареєструвати на онлайн-сервісі єМалятко. 

Цифровим сервісом можна скористатися лише, якщо не отримали паперового свідоцтва про народження та маєте електронний медичний висновок про народження дитини і якщо у вас є електронний підпис.

Завдяки електронному підпису ви реєструєтеся на сервісі, заповнюєте онлайн-заяву і чекаєте на лист, який сповістить про оформлення свідоцтва про народження.  

Далі в єМалятку  потрібно внести дані про батьків та дитину, а навпроти послуги про реєстрацію місця проживання поставити галочку. Оформлення відбудеться протягом одного робочого дня з моменту подання заяви. 

 Реєстрація новонародженого офлайн

 Зареєструвати малечу можна також:

  • у регіональному ЦНАПі,
  • у відділі Державної реєстрації актів цивільного стану ДРАЦСі одночасно з реєстрацією народження,
  • в органах соцзахисту (одночасно з подачею заяви на допомогу при народженні дитини).

Після надання відповідних документів реєстрацію повинні здійснити у день звернення.

Які документи потрібні для реєстрації (прописки) новонародженого

Для реєстрації дитини в ЦНАПі, ДРАЦСі або відділенні соцзахисту необхідні таки документи:

  • Документи, що посвідчують особи обох батьків (паспорти, ID-картки або електронні документи в Дії).
  • Свідоцтво про народження дитини.
  • Квитанція про сплату адміністративного збору/державного мита
  • Згода іпотекотримач або довірчого власника (за умови перебування житла в іпотеці, довірчій власності).
  • Заяву на реєстрацію.

Чи можна прописати дитину окремо від батьків

Новонароджену можна прописати винятково за місцем реєстрації одного з батьків,  якщо батьків немає – в житлі одного з опікунів. Проте, за наявності будь-кого з батьків, дитина має бути прописана лише з ними. Навіть найближчі родичі не можуть зареєструвати новонароджену в себе.

Реєстрація місця проживання (прописка) дитини віком до 14 років

Умови реєстрації дитини віком до 14 років

Якщо батьки дитини живуть разом або у дитини є лише один з батьків, прописати місце проживання дитини віком до 14 років може один із батьків або законний представник за згодою одного з батьків.

В іншому разі потрібна згода обох батьків або нотаріально завірена згода другого з батьків на реєстрування дитини.

Дитина може бути зареєстрована лише за однією адресою.

Якщо дитина проживає в декількох місцях: 

  • Якщо дитині до 10 років  місце проживання малолітньої дитини вирішують батьки.
  • Якщо до 14 років – вона спільно з батьками визначає місце свого проживання.
  • Після 14 років дитина самостійно ухвалює рішення щодо свого перебування та реєстрації (у разі, якщо батьки живуть окремо).

Як зареєструвати дитину віком до 14 років

Зареєструвати дитину можна  онлайн у Дії або  офлайн у ЦНАПі. 

Як прописати дитину через Дію

  • Потрібно авторизуватися на порталі. 
  • Заповнити онлайн-форму декларації місця проживання дитини.
  • Підписати електронним підписом. 
  • Відразу у дії можна сплатити державне мито. 
  • Якщо необхідно отримати згоду від другого з батьків під час заповнення заяви коли вказуватимете інформацію про другого з батьків,  вкажіть адресу електронної пошти. Після формування цієї заяви на вказану адресу надійде лист із посиланням на вашу заяву, в якому можна протягом доби надати згоду за допомогою електронного підпису. 

Зареєструвати дитину в Дії можливо лише, якщо обидва батьки мають особисті кабінети на онлайн-порталі. В іншому разі реєструвати дитину потрібно офлайн у ЦНАПі.

ЦНАП реєстрація місця проживання дитини до 14 років 

Для цього потрібно звернутися до регіонального відділення ЦНАПу з відповідними документами. Для реєстрації необхідний витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване місце проживання, який  можна отримати лише у Центрі надання адміністративних послуг.

Документи, які потрібно надати для реєстрації дитини в ЦНАПі:

  • Документи, що посвідчують особи обох батьків (паспорти, ID-картки або електронні документи в Дії).
  • Свідоцтво про народження дитини або паспорт.
  • Квитанція про сплату адміністративного збору.
  • Згода іпотекотримача або довірчого власника (за умови перебування житла в іпотеці, довірчій власності).
  • Заяву на реєстрацію та зняття з реєстрації.
  • Якщо місце проживання батьків зареєстровано за різними адресами, другому з батьків треба надати у ЦНАПі ще й дозвіл на реєстрацію місця проживання дитини. Присутність обох батьків у цьому разі є обов’язковою. Дозвіл буде не потрібний, якщо місце проживання дитини визначено судом або органом опіки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
402
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація