Як прописати (зареєструвати) дитину 2023 року: детальна інструкція

Як зареєструвати новонародженого, як прописати онлайн через Дію, в ЦНАПі, які документи потрібні, читайте в матеріалі ТСН.ua

Процедура прописки дитини залежить від її віку.

Реєстрація (прописка) місця проживання новонародженого

Як прописати новонароджену дитину онлайн

Новонароджену дитину можна зареєструвати на онлайн-сервісі єМалятко.

Цифровим сервісом можна скористатися лише, якщо не отримали паперового свідоцтва про народження та маєте електронний медичний висновок про народження дитини і якщо у вас є електронний підпис.

Завдяки електронному підпису ви реєструєтеся на сервісі, заповнюєте онлайн-заяву і чекаєте на лист, який сповістить про оформлення свідоцтва про народження.

Далі в єМалятку потрібно внести дані про батьків та дитину, а навпроти послуги про реєстрацію місця проживання поставити галочку. Оформлення відбудеться протягом одного робочого дня з моменту подання заяви.

Реєстрація новонародженого офлайн

Зареєструвати малечу можна також:

у регіональному ЦНАПі,

у відділі Державної реєстрації актів цивільного стану ДРАЦСі одночасно з реєстрацією народження,

в органах соцзахисту (одночасно з подачею заяви на допомогу при народженні дитини).

Після надання відповідних документів реєстрацію повинні здійснити у день звернення.

Які документи потрібні для реєстрації (прописки) новонародженого

Для реєстрації дитини в ЦНАПі, ДРАЦСі або відділенні соцзахисту необхідні таки документи:

Документи, що посвідчують особи обох батьків (паспорти, ID-картки або електронні документи в Дії).

Свідоцтво про народження дитини.

Квитанція про сплату адміністративного збору/державного мита

Згода іпотекотримач або довірчого власника (за умови перебування житла в іпотеці, довірчій власності).

Заяву на реєстрацію.

Чи можна прописати дитину окремо від батьків

Новонароджену можна прописати винятково за місцем реєстрації одного з батьків, якщо батьків немає – в житлі одного з опікунів. Проте, за наявності будь-кого з батьків, дитина має бути прописана лише з ними. Навіть найближчі родичі не можуть зареєструвати новонароджену в себе.

Реєстрація місця проживання (прописка) дитини віком до 14 років

Умови реєстрації дитини віком до 14 років

Якщо батьки дитини живуть разом або у дитини є лише один з батьків, прописати місце проживання дитини віком до 14 років може один із батьків або законний представник за згодою одного з батьків.

В іншому разі потрібна згода обох батьків або нотаріально завірена згода другого з батьків на реєстрування дитини.

Дитина може бути зареєстрована лише за однією адресою.

Якщо дитина проживає в декількох місцях:

Якщо дитині до 10 років місце проживання малолітньої дитини вирішують батьки.

Якщо до 14 років – вона спільно з батьками визначає місце свого проживання.

Після 14 років дитина самостійно ухвалює рішення щодо свого перебування та реєстрації (у разі, якщо батьки живуть окремо).

Як зареєструвати дитину віком до 14 років

Зареєструвати дитину можна онлайн у Дії або офлайн у ЦНАПі.

Як прописати дитину через Дію

Потрібно авторизуватися на порталі.

Заповнити онлайн-форму декларації місця проживання дитини.

Підписати електронним підписом.

Відразу у дії можна сплатити державне мито.

Якщо необхідно отримати згоду від другого з батьків під час заповнення заяви коли вказуватимете інформацію про другого з батьків, вкажіть адресу електронної пошти. Після формування цієї заяви на вказану адресу надійде лист із посиланням на вашу заяву, в якому можна протягом доби надати згоду за допомогою електронного підпису.

Зареєструвати дитину в Дії можливо лише, якщо обидва батьки мають особисті кабінети на онлайн-порталі. В іншому разі реєструвати дитину потрібно офлайн у ЦНАПі.

ЦНАП реєстрація місця проживання дитини до 14 років

Для цього потрібно звернутися до регіонального відділення ЦНАПу з відповідними документами. Для реєстрації необхідний витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване місце проживання, який можна отримати лише у Центрі надання адміністративних послуг.

Документи, які потрібно надати для реєстрації дитини в ЦНАПі:

Документи, що посвідчують особи обох батьків (паспорти, ID-картки або електронні документи в Дії).

Свідоцтво про народження дитини або паспорт.

Квитанція про сплату адміністративного збору.

Згода іпотекотримача або довірчого власника (за умови перебування житла в іпотеці, довірчій власності).

Заяву на реєстрацію та зняття з реєстрації.

Якщо місце проживання батьків зареєстровано за різними адресами, другому з батьків треба надати у ЦНАПі ще й дозвіл на реєстрацію місця проживання дитини. Присутність обох батьків у цьому разі є обов’язковою. Дозвіл буде не потрібний, якщо місце проживання дитини визначено судом або органом опіки.

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