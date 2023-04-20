Як прописати (зареєструвати) дитину 2023 року: детальна інструкція

Як зареєструвати новонародженого, як прописати онлайн через Дію, в ЦНАПі, які документи потрібні, читайте в матеріалі ТСН.ua
Процедура прописки дитини залежить від її віку.
Реєстрація (прописка) місця проживання новонародженого
Як прописати новонароджену дитину онлайн
Новонароджену дитину можна зареєструвати на онлайн-сервісі єМалятко.
Цифровим сервісом можна скористатися лише, якщо не отримали паперового свідоцтва про народження та маєте електронний медичний висновок про народження дитини і якщо у вас є електронний підпис.
Завдяки електронному підпису ви реєструєтеся на сервісі, заповнюєте онлайн-заяву і чекаєте на лист, який сповістить про оформлення свідоцтва про народження.
Далі в єМалятку потрібно внести дані про батьків та дитину, а навпроти послуги про реєстрацію місця проживання поставити галочку. Оформлення відбудеться протягом одного робочого дня з моменту подання заяви.
Реєстрація новонародженого офлайн
Зареєструвати малечу можна також:
- у регіональному ЦНАПі,
- у відділі Державної реєстрації актів цивільного стану ДРАЦСі одночасно з реєстрацією народження,
- в органах соцзахисту (одночасно з подачею заяви на допомогу при народженні дитини).
Після надання відповідних документів реєстрацію повинні здійснити у день звернення.
Які документи потрібні для реєстрації (прописки) новонародженого
Для реєстрації дитини в ЦНАПі, ДРАЦСі або відділенні соцзахисту необхідні таки документи:
- Документи, що посвідчують особи обох батьків (паспорти, ID-картки або електронні документи в Дії).
- Свідоцтво про народження дитини.
- Квитанція про сплату адміністративного збору/державного мита
- Згода іпотекотримач або довірчого власника (за умови перебування житла в іпотеці, довірчій власності).
- Заяву на реєстрацію.
Чи можна прописати дитину окремо від батьків
Новонароджену можна прописати винятково за місцем реєстрації одного з батьків, якщо батьків немає – в житлі одного з опікунів. Проте, за наявності будь-кого з батьків, дитина має бути прописана лише з ними. Навіть найближчі родичі не можуть зареєструвати новонароджену в себе.
Реєстрація місця проживання (прописка) дитини віком до 14 років
Умови реєстрації дитини віком до 14 років
Якщо батьки дитини живуть разом або у дитини є лише один з батьків, прописати місце проживання дитини віком до 14 років може один із батьків або законний представник за згодою одного з батьків.
В іншому разі потрібна згода обох батьків або нотаріально завірена згода другого з батьків на реєстрування дитини.
Дитина може бути зареєстрована лише за однією адресою.
Якщо дитина проживає в декількох місцях:
- Якщо дитині до 10 років місце проживання малолітньої дитини вирішують батьки.
- Якщо до 14 років – вона спільно з батьками визначає місце свого проживання.
- Після 14 років дитина самостійно ухвалює рішення щодо свого перебування та реєстрації (у разі, якщо батьки живуть окремо).
Як зареєструвати дитину віком до 14 років
Зареєструвати дитину можна онлайн у Дії або офлайн у ЦНАПі.
Як прописати дитину через Дію
- Потрібно авторизуватися на порталі.
- Заповнити онлайн-форму декларації місця проживання дитини.
- Підписати електронним підписом.
- Відразу у дії можна сплатити державне мито.
- Якщо необхідно отримати згоду від другого з батьків під час заповнення заяви коли вказуватимете інформацію про другого з батьків, вкажіть адресу електронної пошти. Після формування цієї заяви на вказану адресу надійде лист із посиланням на вашу заяву, в якому можна протягом доби надати згоду за допомогою електронного підпису.
Зареєструвати дитину в Дії можливо лише, якщо обидва батьки мають особисті кабінети на онлайн-порталі. В іншому разі реєструвати дитину потрібно офлайн у ЦНАПі.
ЦНАП реєстрація місця проживання дитини до 14 років
Для цього потрібно звернутися до регіонального відділення ЦНАПу з відповідними документами. Для реєстрації необхідний витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване місце проживання, який можна отримати лише у Центрі надання адміністративних послуг.
Документи, які потрібно надати для реєстрації дитини в ЦНАПі:
- Документи, що посвідчують особи обох батьків (паспорти, ID-картки або електронні документи в Дії).
- Свідоцтво про народження дитини або паспорт.
- Квитанція про сплату адміністративного збору.
- Згода іпотекотримача або довірчого власника (за умови перебування житла в іпотеці, довірчій власності).
- Заяву на реєстрацію та зняття з реєстрації.
- Якщо місце проживання батьків зареєстровано за різними адресами, другому з батьків треба надати у ЦНАПі ще й дозвіл на реєстрацію місця проживання дитини. Присутність обох батьків у цьому разі є обов’язковою. Дозвіл буде не потрібний, якщо місце проживання дитини визначено судом або органом опіки.
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