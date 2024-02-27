Як рахують втрати ворога: у Генштабі ЗСУ пояснили

Станом на 27 лютого втрати РФ у війні проти України становлять 412400 осіб вбитими та пораненим.

Такі цифри наводить речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов у коментарі "Українській правді".

Він нагадав, що Генштаб щоденно оприлюднює загальні бойові втрати ворога, що складаються з двох основних показників втрат.

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"Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме - безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога. І станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412400 осіб", - наголосили у Генштабі.

В неділю, 25 лютого, президент Володимир Зеленський під час великої пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024" вперше розкрив втрати України. За його словами, від початку повномасштабної війни РФ загинула 31 тисяча українських воїнів. Західні ЗМІ рясніють заголовками на цю тему.

У Міністерстві оборони країни-агресорки шокували заявою про втрати України у війні, яку розв'язав їхній диктатор. Міністр оборони Сергій Шойгу звідкись намалював цифру 444 тисяч.

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