"Як раніше" вже не буде: Портников закликав готуватися до конфлікту на десятиліття

У 2014 році, після окупації Криму і початку війни на Донбасі, почався новий відлік часу. Тому сподіватися, що після завершення війни все буде, "як раніше", не варто.

Таку думку висловив політичний експерт та журналіст Віталій Портников в інтерв'ю "Суспільному".

"Ми чіпляємося за минуле. І Україна не виняток. Ми говоримо, що хочемо повернутися до наших міжнародно визнаних кордонів. Інші країни говорять, що хочуть повернутися до міжнародного права. А на жаль, можливості повернутися назад не існує в історії", – каже експерт.

Портников нагадав, що міжнародно визнані кордони України 1991 року були визнані в тому числі й Росією. Проте Путін це зруйнував. На думку експерта, політичного інструментарію примусити Москву визнати наші кордони поки немає.

"Ми можемо їх тільки відвоювати. При цьому, до речі, немає розуміння, чи визнає їх Росія тоді", – каже політичний оглядач. Водночас Портников попереджає: навіть вихід ЗСУ на кордони 1991 року не обов'язково означатиме припинення війни, адже РФ може продовжити обстрілювати територію України. Щоб цього не було, він перелічив, які необхідні гарантії безпеки.

Похмурий прогноз на наступні десятиліття

Портников закликає українців усвідомити три важливі речі:

масштабність задач;

усвідомити, що Україна перебуває у довгому конфлікті;

усвідомити, "що для того, щоб відновити порядок, який нам здається найбільш правильним і цивілізованим – чи побудувати новий, можуть пройти десятиріччя".

"Від часу окупації УНР більшовиками у 1920 році до проголошення української незалежності минув 71 рік. Ми маємо справу з конфліктом такої ж тяглості. Такі конфлікти в Європі й без нас є. Самопроголошена Турецька Республіка Північного Кіпру з'явилася 1975 року. Близькосхідний конфлікт – 1948 рік", – проводить історичні аналогії Портников.

На його думку, якщо Україні вдасться вирішити свою проблему у 2054 чи у 2072 році, "це буде успіх". Питання лише в одному: чи будуть українці весь цей час воювати, або буде знайдено модель переходу від воєнних механізмів до політичних і Україна стане частиною європейської спільноти й НАТО.

Раніше Вітлій Портников пояснив, чому Україна не може перенести війну на територію РФ.

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