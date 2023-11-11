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Як РФ намагається атакувати енергосистему України і чого від неї очікувати: Галущенко - про тактику ворога

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Як РФ намагається атакувати енергосистему України і чого від неї очікувати: Галущенко - про тактику ворога

Російські окупанти не припиняли свої атаки по українській енергосистемі - Галущенко / Фото: УНІАН

Є інформація, що росіяни готуються до масованих атак.

Російські окупанти не припиняли свої атаки по українській енергосистемі. Водночас вони чекають суттєвого падіння температури і тоді будуть завдавати ударів.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час телемарафону.

"Вони атаки не зупиняли. Насправді, вони атакували і влітку, просто ми не деталізуємо зараз інформацію про які саме об’єкти йдеться", - зазначив Галущенко.

За його словами, РФ поки не здійснює масованих атак на кшталт тих, що були 10 жовтня, наприклад, коли вони одночасно використали під 100 ракет.

"Ми маємо інформацію, що вони до цього готуються, відповідно будемо відповідним чином реагувати. Ми можемо говорити, що до 60 разів вони різного роду намагалися завдати атаки... Це було і в серпні, і в липні, і в вересні, і в жовтні"", - додав він.

Ба більше, він підкреслив, що наразі в енергосистемі критичних проблем немає.

"Мені здається, що вони чекають суттєвого падіння температури. І щоб вона тривалий час трималася на мінусі... Відповідно тоді будуть завдавати удари, тому що в такому випадку низька температура додає шкоди"", - зауважив Галущенко.

Нагадаємо, військові українські експерти вважають, що взимку росіяни вже не зможуть використовувати таку кількість крилатих ракет, як 2022 року. Однак вони спробують замінити їх дронами-камікадзе. Водночас є  дмка, що Україна має готуватися до найгіршої зими в історії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Буде найгірша зима в історії! 900 ракет уже накопичила Росія!

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Дата публікації
Перегляди
118
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