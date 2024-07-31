Як РФ спонукає українців палити авто військових на Харківщині — Синєгубов

Паліями виявилися фактично діти віком від 12 до 18 років.
У Харкові та Харківській області зафіксовано близько 40 випадків підпалів авто військових.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону.
За його словами, поліція встановила особи всіх паліїв, якими виявилися фактично діти віком від 12 до 18 років.
“Вони через Telegram-канали отримують повідомлення від спецслужб РФ, які пропонують за винагороду здійснити підпал того чи іншого об'єкта. За це обіцяють від 20 до 40 тисяч гривень”, - повідомив Синєгубов.
Голова Харківської ОВА звернувся до батьків із проханням приділяти більше уваги дітям під час їхнього перебування в соцмережах, щоб вони не ставали заручниками подібних злочинів та ворожої пропаганди.
Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали російського шпигуна, який “полював” на секретну документацію України. Він готував нову серію ракетно-бомбових ударів по регіону.
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