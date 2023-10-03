Як РФ вербує агентів в Україні і на що їх "ловить": відповідь генерала запасу СБУ

Російські спецслужби намагаються використати будь-які можливості, аби завербувати українців.

На що звертає увагу ФСБ і як не потрапити на гачок до ворога, розповів генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун в ефірі телемарафону.

Основні дві категорії потенційних зрадників:

люди, які виставляють якісь критичні до України пости, підтримують російські наративи, висловлюються негативно про наше керівництво і армію;

колишні партійці заборонених проросійських антиукраїнських партій і структур.

За словами Ягуна, у ворога є навіть списки таких партійців.

"У них є списки депутатів, наприклад, навіть сільських рад. Тобто вони можуть собі спокійно виходити на тих людей і перевіряти, чи вони залишилися прихильниками тієї чи іншої ідеології, чи ні.

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Перевіряють їхні пости в соцмережах, активно з ними спілкуються під чужими прізвищами і під прикриттям. Якщо людина іде на співпрацю, то чому не використовувати цю співпрацю. Навіть не треба нічого готувати. Якщо цей агент навіть одноразовий, для них все корисно. Тому нам треба бути пильними і розуміти, що якби ми не хотіли, а ворог намагається нас послабити, в тому числі і шукаючи отаких от нестійких громадян серед нас", – каже генерал запасу СБУ.

Чому люди погоджуються на співпрацю з РФ

За його словами, російські спецслужби під час схиляння до співпраці далеко не завжди використовують шантаж.

Шантаж може бути, наприклад, якщо родичі знаходяться на окупованій території і стоїть питання їхньої безпеки.

"Зрозуміло, що в переважній більшості це більше ідеологія, ідеологія плюс гроші. І є меркантильні деякі речі, особливо це було в перші місяці активної фази війни, коли люди думали, що якщо вони підуть на співпрацю з Росією, з приходом Росії в той чи інший регіон вони можуть розраховувати на якусь посаду в їхніх псевдоорганах. Але в основній своїй масі – це все ж таки ідеологія і гроші", – підсумував Віктор Ягун.

Нагадаємо, що зрадник з Рівненщини навів ракети РФ на своє рідне місто Сарни.

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