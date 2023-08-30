Як родина загиблого військового може отримати 15 млн грн допомоги: пояснення ТЦК

Ця виплата розподіляється рівними частками на всіх передбачених законом отримувачів.

Родина загиблого військовослужбовця має право на отримання 15 млн гривень допомоги.

Як її отримати, пояснила представниця Подільського районного у місті Києві ТЦК Катерина Тищенко, передає Military Media Center.

За її словами, родичі загиблого військовослужбовця чи військовослужбовиці можуть отримати одноразову грошову допомогу (ОГД) від дня загибелі, після отримання свідоцтва про смерть.

Кому належить виплата

Виплата розподіляється рівними частками на всіх передбачених законом отримувачів, а саме:

батьків;

дружину (або чоловіка, якщо загибла – жінка), які не одружилися вдруге;

дітей, які не досягли повноліття, або дітей, яким виповнилось 18 років і вони навчаються на денній формі навчання;

утриманців загиблого, якими вважаються члени родини, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника.

Якщо особа, яка має право на отримання грошової допомги, протягом трьох років з дня виникнення такого права не реалізувала його, її частка розподіляється між іншими близькими загиблими, які мають на це право.

Як розділяється сума ОГД

Сума ОГД складає 15 млн. гривень. Вона призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають на неї право, за їх особистою заявою чи заявою їх представників.

На першому етапі це 1/5 частини від призначеної суми, залишок 4/5 виплачується щомісячно, рівними частками впродовж 40 наступних місяців.

Для призначення виплати члени родини звертаються до ТЦК та СП незалежно від місця реєстрації та пишуть власноруч заяву.

Які документи потрібні

До заяви члени родини додають копії таких документів:

паспорт або ID паспорт з довідкою про реєстрацію місця проживання;

картку платника податків;

сповіщення про смерть;

документи, що підтверджують родинні зв’язки із загиблим;

свідоцтво про смерть загиблого; лікарське свідоцтво про смерть чи довідку про причину смерті;

витяг про несудимість особи, яка подає заяву;

для представників неповнолітніх дітей загиблого – рішення місцевої держадміністрації або суду про встановлення над дитиною опіки.

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