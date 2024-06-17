Як Росія хоче зірвати передавання Україні F-16: у Повітряних силах відповіли

Україна вживає усіх необхідних заходів для убезпечення літаків від майбутніх російських атак.
Росія намагатиметься зірвати передавання Україні західних винищувачів F-16, атакувавши аеродроми, що він зараз, власне, робить.
Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону у понеділок, 17 червня.
Він наголосив, що Україна вживає усіх необхідних заходів для убезпечення літаків й забезпечення їхнього активного виконання завдань.
"І про те, що йому вдасться щось "дуже сильно зірвати" говорити не доводяться. Оскільки ми зараз бачимо, що ворог активно намагається атакувати наші аеродроми, проте ви бачите, що українська авіація продовжує виконувати завдання і досить успішно", - прокоментував речник Повітряних сил.
Нагадаємо, за інформацією Business Insider, після прибуття F-16 Україна "готує ґрунт" для ударів по Криму.
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