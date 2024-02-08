Як Росія намагалася привласнити українця Нестора Літописця: пояснення науковця

Те, що росіяни звикли намагатися привласнювати собі українське, вже нікого не дивує.

Росія намагалася привласнити українця Нестора Літописця. Його вважали російським істориком, а не руським.



Про це ТСН розповів начальник науково-дослідного відділу історії Києво-Печерської Лави та музейництва Роман Качан.



Він вказав на табличку, яка висить над мощами Нестора. Там написано: "Преподобному Нестору Летописцу от Общества истории и древностей российский при императорском Московском университете".

"Тобто Москва привласнила нашого історика. Вони вважали, що він російський історик, а не руський", – пояснив фахівець.

Нагадаємо, 8 лютого Київська міська рада ухвалила рішення про надання Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" земельних ділянок у постійне користування для експлуатації та обслуговування об’єктів на вул. Лаврській, 9. Йдеться про ділянки у Печерському районі м. Києва орієнтовними площами 31,76 га; 0,15 га.

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