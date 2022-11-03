Як Росія отримує дрони від Ірану: у Центрі національного спротиву розкрили всі лазівки країн-терористок

Центр національного спротиву дізнався, як Іран передає Росії дрони-камікадзе, якими окупанти вбивають українців. У цій схемі задіяна не одна структура.

Іран продовжує допомагати Росії вбивати українців і постачає для цього необхідну зброю. Щоправда росіяни називають іранські дрони "Shahed-136" — "Гєрань-2", вперто маскуючи технічно низький рівень оснащення власної армії.

У Центрі національного спротиву розповіли, як дві терористичні держави налагодили логістику поставок дронів-камікадзе.

"Росіяни так не люблять визнавати технічно низький рівень оснащення власної армії, що досі не визнають той факт, що вони обстрілюють Україну іранськими дронами Shahed-136, називаючи їх "Гєрань-2", — йдеться у повідомленні.

До того ж росіяни не можуть розібратися з дронами самотужки, тому на тимчасово окупованих територіях та у Білорусі окупантам допомагають іранські інструктори. Крім того Іран радо виконує замовлення Кремля на дрони та активно постачає такі моделі БпЛА: Mohajer, Arash-1 та Arash-2, Shahed-131 та Shahed-136.

Зокрема, повітряним шляхом доставку дронів та інструкторів здійснюють наступні компанії:

Iran Air (іранська державна авіакомпанія, контрольована місцевим міністерством інфраструктури);

Mahan Air (засновником є "Некомерційний інститут Молала Мовахедіна");

Pouya Air (входить до складу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран);

Saha Airlines (Входить до складу військово-повітряних сил Ірану).

"Як бачимо, ми маємо три державні авіакомпанії й одну нібито приватну. При цьому, державні компанії підпорядковані військово-політичному керівництву, що, не зважаючи на публічні заяви, доводить повну підтримку вторгненню рф з боку іранської влади", — наголошують в Центрі національного спротиву.

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Водночас приватна компанія є приватною лише умовно. Як розповідають у Центрі національного спротиву, засновником комерційного інституту є Хосейн Мараші — колишній віце-президент Ірану. Від 2011 року компанія перебуває в санкційних списках США за матеріальну та технічну підтримку Корпусу вартових Ісламської революції, який за фактом і контролює авіаперевізника, і використовує його у своїх цілях.

Слід зазначити, що лише одна компанія Pouya Air від 12 по 18 жовтня виконало 5 вантажних рейсів за маршрутом Тегеран – Москва. Водночас більшість парку вантажних літаків становлять російські ІЛ-76.

Крім того, для перевезення дронів Іран використовує й морський шлях через Каспійське море. За документами, іранці перевозять запасні частини для цивільної авіації, використовуючи порт Бандар-Анзалі. Пунктом призначення є Астрахань, або Махачкала.

"Перевезення здійснюється суднами Іранської промислової компанії (контролюється КВІР). Зокрема, на початку листопада саме морським шляхом до Астрахані очікується прибуття 200 дронів в розібраному стані", — кажуть у Центрі національного спротиву.

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За інформацією Центру, росіяни активно вивозять українське зерно до Сирії, за маршрутом Севастополь – Тартус. У зворотному напрямку у контейнерах можуть перевозити іранські дрони та комплектуючі до них з сирійської фабрики. У Сирії росіяни можуть забирати іранські ракети земля-земля "Zolfaghar". Також в цій країні є завод з виробництва тих же дронів-камікадзе. Проте наразі підтвердження таких припущень немає.

Крім того, Іран диверсифікує виробництво дронів в інших країнах. Крім Сирії, від травня завод працює і в Таджикистані. У Центрі припускають, що є ризики налагодження вузлової збірки у Білорусі, адже місцевий "558-ий авіаремонтний завод" у взаємодії із компанією "Кванд ИС" форсував роботи по створенню власних "дронів-камікадзе", що може бути прикриттям для використання іранських напрацювань.

"За попередніми даними Іран може виготовляти до 150 дронів на місяць. Деталі вони отримують в обхід санкцій з Китаю, що дозволяє не перейматись через їх дефіцит. Зважаючи на значний запит рф на БпЛА обов’язково будуть задіяні усі зазначені виробничі майданчики та маршрути поставки", — переконані в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна попередила Іран про наслідки допомоги Росії, тепер справа безпосередньо за Тегераном.

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