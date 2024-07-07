Як росіянам вдається безперешкодно засилати розвідувальні БПЛА у тил: пояснення Ігната

Ігнат наголосив, що протидія ворожим БпЛА різних типів "не є типовою ціллю" для Повітряних сил.

Російські окупанти впровадили нову тактику застосування БпЛА оперативно-тактичного рівня. Вони вимикають навігацію і направляють безпілотник до об’єкту інерційно, потім над об'єктом вмикають GPS.

Про це розповів колишній речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Думаєте, ніхто не підняв голову, щоб його збити? Я не буду вдаватися у подробиці, втім, скажу про те, що вже сказано в мережі: віднедавна окупанти впровадили нову тактику застосування БпЛА оперативно-тактичного рівня. Імовірно, вимикають навігацію і направляють безпілотник до об’єкту інерційно – у напрямку. Потім вмикають GPS над об’єктом і онлайн видають координати цілі. Так. Це проблема. Будь-які БпЛА - це проблема. Треба мати засоби для збиття і теж змінювати тактику протидії. І якщо хтось думає, що ні чого не робиться – то він помиляється", - пояснив він.

Ігнат наголосив, що протидія ворожим БпЛА різних типів - "це головний біль усіх Сил оборони, не тільки Повітряних Сил", оскільки вони "не є типовою ціллю".

"Тому інколи по них летять дорожезні ракети (теж зрада!), інколи винищувач чи навіть Як-52! Також активно застосовують РЕБ, а останнім часом – зенітні дрони (фпв-камікадзе)! Тож перш ніж апелювати, чому в тилу літають ворожі дрони, подивіться будь-яке ранкове зведення із збитими шахедами – там розписано по областях (і Львів є навіть). То що ж робити?! Як мінімум, не нагнітати в інфопросторі!", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше Ігнат жорстко відповів на звинувачення Безуглої про знищені Patriot та незахищені аеродроми.

Замість Ігната! У Повітряних силах ЗСУ - новий речник!

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