Як російські війська маскують свою техніку: перелік розпізнавальних знаків, які варто знати кожному

Збройні сили України розповіли українцям, як можна допомогти їм знищувати окупантів.
Україців просять повідомляти про російську військову техніку у своїх містах та селах. Для цього Сухопутні війська Збройних сил України оприлюднили перелік розпізнавальних знаків ворога.
"Допоможіть нашим спецпризначенцям знищувати окупантів! Повідомляйте про переміщення ворожої військової техніки та особового складу", - йдеться у зверненні Сухопутні війська ЗС України до громадян на їхній сторінці у Facebооk.
Як повідомляти про переміщення військової техніки противника та російських військових:
— зверніть увагу на розпізнавальні знаки (як на малюнку нижче);
— зафіксуйте час та місце переміщення;
— за можливості, сфотографуйте те, що побачили;
— напишіть боту спецпризначенців тут.
Поширені знаки, якими російська армія маркує свою техніку:
Z – східні сили РФ
Z (всередині квадрата) – сили РФ з Криму
O – сили з Білорусі
V – морська піхота
X – чеченці
A – сили спецпризначення (СОБР, АЛЬФА, ССО)
Російські гелікоптери сірого кольору. Тим часом українські – піксельні, зелені чи блакитні.
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