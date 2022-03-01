Як російські війська маскують свою техніку: перелік розпізнавальних знаків, які варто знати кожному

Як російські війська маскують свою техніку: перелік розпізнавальних знаків, які варто знати кожному

Збройні сили України розповіли українцям, як можна допомогти їм знищувати окупантів.

Україців просять повідомляти про російську військову техніку у своїх містах та селах. Для цього Сухопутні війська Збройних сил України оприлюднили перелік розпізнавальних знаків ворога.

Також читайте Як відрізнити український гелікоптер від ворожого: інфографіка

"Допоможіть нашим спецпризначенцям знищувати окупантів! Повідомляйте про переміщення ворожої військової техніки та особового складу", - йдеться у зверненні Сухопутні війська ЗС України до громадян на їхній сторінці у Facebооk.

Як повідомляти про переміщення військової техніки противника та російських військових:

— зверніть увагу на розпізнавальні знаки (як на малюнку нижче);

— зафіксуйте час та місце переміщення;

— за можливості, сфотографуйте те, що побачили;

— напишіть боту спецпризначенців тут.

Поширені знаки, якими російська армія маркує свою техніку:

Z – східні сили РФ

Z (всередині квадрата) – сили РФ з Криму

O – сили з Білорусі

V – морська піхота

X – чеченці

A – сили спецпризначення (СОБР, АЛЬФА, ССО)

Російські гелікоптери сірого кольору. Тим часом українські – піксельні, зелені чи блакитні.

фото / Сухопутні війська ЗС України

Читайте також: