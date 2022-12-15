Як російським окупантам вдається утримувати Крим: голова Меджлісу назвав два чинники

Терміни звільнення Криму від російської окупації Чубаров пов’язує з наданням Україні потужної і далекобійної ракетної та артилерійської зброї.

Ворог утримує Крим завдяки двом основним чинникам — Чорноморському військовому флоту РФ і Кримському (Керченському) мосту.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він також припустив, що звільнення Криму відбудеться завдяки потужній і далекобійній ракетній та артилерійській зброї, що може бути у ЗСУ до перших місяців 2023 року.

“Є два об’єкти, які дозволяють російським окупантам утримувати Крим. Це Чорноморський військовий флот Росії, який, в основному, базується в Севастополі, але не тільки. Це і Донузлав, це й інші узбережжя Криму. І другий об’єкт — це міст через Керченську протоку, який є дуже важливою комунікацією для того, щоб постійно поповнювати Крим військовослужбовцями й військовою технікою. Він також дає змогу використовувати Крим як плацдарм на південні області України, які ще перебувають під контролем російських військ, я маю на увазі Херсонську і Запорізьку області”, — сказав Чубаров.

За його словами, важливою є і сухопутна дорога з Криму через тимчасово окуповані території Запорізької області та Маріуполь на територію Росії. Наразі, за даними Чубарова, цей коридор уже прострілюється артилерією ЗСУ.

“Щодо мосту і Чорноморського флоту, звісно, нам потрібна ще більш сучасна зброя, щоб ці військові структури Росії не відчували себе безкарними, і ми мали можливість звільнити Крим”, — вважає Чубаров.

Раніше голова Меджлісу сказав, що Крим можна звільнити без кривавих битв, а саме під час переговорів з Росією.

Напередодні військовий експерт Роман Світан вважає, що під час звільнення Крим стане суцільною зоною фронту.

Водночас американський генерал Марк Міллі вважає, що звільнення Криму військовим шляхом є малоймовірним і це може статися під час мирних переговорів.

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