Як розблокувати польсько-український кордон: група польських перевізників запропонувала компроміси

Одна з асоціацій польських перевізників, не залучена до блокування кордону з Україною, запропонувала своє бачення компромісу, що частково задовольнив би інтереси блокувальників.

Про це пише польське видання RMF24.

Асоціація TLP пропонує зобов’язати віддавати 50% усіх транспортних послуг у товарообігу з Україною польським перевізникам. За їхньою пропозицією, якщо компанія-імпортер чи експортер товарів віддає більше замовлень українським перевізникам, їй загрожуватиме штраф у розмірі 30% від річного доходу.

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Крім того, пропозиція вимагає реєструвати усі перевезення українськими перевізниками у системі SENT.

Керівник асоціації Мацей Вронський вважає, що бронювання щонайменш 50% послуг перевезення товарів у торгівлі з Україною дозволить досягти приблизно тих самих цілей, що й система з дозволами, і Польща таким чином не буде порушувати угоди між Україною та ЄС.

Вронський наголосив, що рішення потрібне якнайшвидше, тому що від блокади кордону польськими перевізниками потерпає не лише Україна, а й багато польських компаній.

На думку Вронського, для ухвалення такого законопроєкту не обов’язково чекати на формування повноцінного нового уряду.

Також TLP пропонує, щоб комітет Сейму з інфраструктури створив міжпарламентську робочу групу з Україною, яка би зайнялася проблемами, що існують у процедурі перетину кордону, та пошуком рішень для скорочення часу на черги та митні процедури.

"Ми багато років бачили небажання української влади запропонувати рішення, які би спростили транскордонний рух. Це піднімає питання, якими є мотиви. Особливо коли ми отримуємо сигнали, що деякі посадовці на кордоні використовують складну ситуацію для власної вигоди", – заявив Вронський.

На думку керівника асоціації, доречно, щоб ситуацію по обидва боки кордону оцінювали представники законодавчої влади, які напряму не пов’язані з адміністративною ланкою.

Пропозиції планують передатиу польське міністерство інфраструктури.

Раніше міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа своєму українському колезі Олександроі Кубракову, у якому закликав виконати вимоги польських протестувальників.

Що передувало

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".

26 листопада стало відомо, що на кордоні з Польщею є випадки блокування гуманітарної допомоги.

Також повідомлялося, що польські страйкарі планують цілодобове блокування руху на напрямку пунктів пропуску "Медика-Шегині".

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