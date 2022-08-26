Як "розбудити" внутрішні ерогенні зони - сексологиня про жіночий оргазм

Розповсюджена думка, що жінка не може відчути справжній оргазм від проникнення та має насолоджуватися лише кліторальним. Чи справдні це так? Які внутрішні ерогенні зони у жінок існують? Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Як розповіла сексологиня, викладачка психології та сексології, сімейна консультантка Юлія Дамочкіна під час етеру Факти ICTV. Здоров'я, кожна жінка може відчути глибинні емоції під час сексу.

Хоч клітор дійсно є найбільш чутливою ерогенною зоною у жінок, проте у піхві також є особливі точки, які сексологиня назвала внутрішніми. Їх можна розвивати, щоб отримувати ще більше задоволення від близькості. Якщо ви не реагуєте на стимуляцію піхви з боку партнера, це всього лише означає, що внітрішні ерогенні зони "сплять" і їх потрібно "розбудити". Для цього існують спеціальні вправи.

Втім, як зауважує Юлія Дамочкіна, високу чутливість має лише частина піхви. Якщо поглянути на будову цього жіночого органу, можна помітити, що він нагадує трубку, довжиною від 7 до 12 см. При цьому чутливою є лише її третина, що розташована внизу (нижні 3-4 см). Саме цю ділянку жінка може розвивати, щоб пізніше отримувати більш інтенсивне задоволення під час сексу.

Існують, звичайно, жінки, у яких внутрішні ерогенні зони вже "пробуджені" від самого початку. Найчастіше, їхній психосексуальний розвиток в період пубертату проходив гармонійно і вони активували ці зони через самостимуляцію. Як пояснює сексологиня, такі жінки можуть отримати сильний оргазм навіть без додаткової стимуляції клітора.