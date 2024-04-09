Як розглядатимуть мобілізаційний законопроєкт: пояснення нардепа

Все буде вирішуватися саме 11-го квітня.

Чи приймати весь закон або окрему правку вирішує виключно зала Парламенту. Комітет лише рекомендує.

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.

Що відбуватиметься далі

За словами Железняка, має зʼявитися таблиця до другого читання, в якій буде 4300+ правок. Ці правки розділені на дві групи:

враховані Комітетом (те що увійшло у рекомендації до другого читання), яких відносно небагато

відхилені, яких дуже багато.

Рада 10 квітня почне розгляд закону у другому читанні з відхилених правок. Коли кожен автор такої правки зможе запропонувати залі проголосувати й у разі 226+ голосів вона стане врахованою.

"Я мало вірю, що буде позитивний тут результат, але такі правки ставити будуть. І враховуючи скільки колег вже публічно не задоволені рішенням Комітету, то ставити будуть багато".

На думку нардепа:

завтра йтиметься лише про розгляд відхилених правок, це завершиться пізно вечорі чи взагалі вночі;

потім Головуючий оголосить паузу у засіданні до ранку четверга;

зранку четверга (якщо пройдуть всі відхилені правки) почнеться розгляд врахованих правок Комітетом: кожен депутат може поставити кожну таку правку "на підтвердження".

"Тобто, щоб її зберегти треба в залі набрати 226+ голосів на кожну правку. Інакше вона стає відхиленою і текст повертається до редакції першого читання. Тому… все буде вирішуватися саме 11-го квітня. По кожній зміні яка врахована. Ну і потім фінальне голосування за закон в цілому. Якось так", – підсумував народний депутат.

Раніше голова ЦПД висловився про маніпуляції довкола ситуації з мобілізацією.

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