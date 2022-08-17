Як розпізнати натуральний мед: звертайте увагу на запах, консистенцію та колір

Все літо в Україні збирають мед, яким можна запастися на зиму. Однак шахраї часто видають звичайний солодкий сироп за справжній продукт. Як перевірити, чи натуральний мед - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як роблять "штучний" мед

В Держпродспоживслужбі розповіли, що недобросовісні виробники з метою отримання вигоди можуть розбавляти мед різними речовинами. Найчастіше використовують патоку, солодкий сироп або й більш "екзотичні" продукти, наприклад, бурякову або крохмальну мелясу, борошно, крейду чи тирсу.

Звісно ж, користі від такого продукту жодної. В кращому разі він просто не нашкодить організму людини.

Окрім додавання речовин у готовий продукт, існує ще один дуже хитрий спосіб розбавити мед: в період збирання бджіл підгодовують цукровим сиропом. Так можна значно збільшити обсяг готової речовини.

Така маса не має лікувальних властивостей. І, на жаль, виявити штучний продукт, якщо виробник підгодовував бджіл, неможливо навіть у лабораторії.

Як відрізнити натуральний мед від штучного

Як відрізнити натуральний мед від штучного / Фото: Pexels

Варто запам'ятати кілька важливих моментів, які допоможуть вам зрозуміти, що перед вами натуральний мед:

У натурального продукту завжди справжній "медовий" аромат.

Мед білого кольору повинен насторожити - можливо в ньому велика кількість цукру.

Якщо мед має темно-бурий відтінок, значить, його збирали з паді тваринного походження - це солодка клейка рідина, яку часто можна зустріти на листках дерев чи рослин, вона є виділеннями комах або так звана медяна роса, тобто сік, що виступає на листкаї чи хвої через різкий перепад температур.

Насторожити повинен і карамельний аромат - скоріш за все продукт було виготовлено з додаванням цукрового сиропу.

Густота маси є важливим показником - вона повинна відповідати сорту меду.

Натуральний мед без проблем "накручується" на ложку, якщо він стікає, значить рідина неготова і не буде довго зберігатися.

В зимовий період будь-який мед залишається густим - якщо це не так, значить, його прогрівали або розводили.

На поверхні меду після перемішування з'являються бульбашки, піна або консистенція надто рідка і погано пахне - продукт почав бродити.

Не купуйте товар, який був зібраний з квітів, що ростут попри дорогу, трасу, тому що в ньому часто містяться свинцеві елементи.

Як розпізнати натуральний мед - він буде добре розтиратися між пальцями, а ось штучний продукт формує грудочки.

Капніть мед на аркуш паперу, щоб зрозуміти, чи є в ньому вода - утворилося вологе коло, значить, перед вами не натуральний продукт.

Як визначити натуральний мед за консистенцією, кольором, смаком

Різні сорти меду відрізняються за кольором:

мед з акації - світлий;

липовий - бурштиновий;

падевий мед - темного кольору;

гречаний - коричневий.

Натуральний мед ніколи не буває прозорим. Його колір завжди трішки мутнуватий. Якщо за консистенцією він нагадує рідкий сироп - краще не купуйте такий продукт.

Чому штучний мед небезпечний

В DOC.ua пишуть, що підроблений мед не містить в собі тих корисних речовин, які є в натуральному продукті. Все це через додавання цукрового сиропу, ультрафільтрацію та термічне оброблення.

Як і інші солодощі штучний мед може навіть нашкодити організму. Зокрема, він призводить до таких проблем: