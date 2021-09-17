Як розпізнати рак, яким можуть захворіти, як діти, так і дорослі: у МОЗ назвали симптоми

Як розпізнати рак, яким можуть захворіти, як діти, так і дорослі: у МОЗ назвали симптоми

Лімфома найчастіше не проявляється специфічними симптомами, тому самостійно розпізнати її на ранніх стадіях - досить важко, кажуть в Міністерстві охорони здоров'я.

Лімфома - це група злоякісних пухлин крові, для якої характерним є ураження клітин лімфатичної системи. Цією недугою можна захворіти у будь-якому віці. Розпізнати лімфому самостійно на ранніх стадіях досить важко.

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Екксперти Національної служби здоров'я України на брифінгу назвали первинні симптоми цього ракового захворювання:

безболісне збільшення лімфовузлів;

швидка втомлюваність;

різка втрата маси тіла;

нічна пітливість;

кашель;

підвищення температури тіла.

Експерти наголошують, що у випадку, якщо ви помітили такі симптоми у себе, то необхідно першочергово звернутися до свого лікаря, який зробить огляд і скерує на проведення аналізів.

Таке обстеження є безкоштовним для українців, які підписали декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром.

Нагадаємо, злоякісна пухлина утворилась у горлі 5-річного Артемчика, у хлопчика виявили лімфому Беркіта.

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