Як розпізнати рак, яким можуть захворіти, як діти, так і дорослі: у МОЗ назвали симптоми

Лімфома найчастіше не проявляється специфічними симптомами, тому самостійно розпізнати її на ранніх стадіях - досить важко, кажуть в Міністерстві охорони здоров'я.
Лімфома - це група злоякісних пухлин крові, для якої характерним є ураження клітин лімфатичної системи. Цією недугою можна захворіти у будь-якому віці. Розпізнати лімфому самостійно на ранніх стадіях досить важко.
Екксперти Національної служби здоров'я України на брифінгу назвали первинні симптоми цього ракового захворювання:
- безболісне збільшення лімфовузлів;
- швидка втомлюваність;
- різка втрата маси тіла;
- нічна пітливість;
- кашель;
- підвищення температури тіла.
Експерти наголошують, що у випадку, якщо ви помітили такі симптоми у себе, то необхідно першочергово звернутися до свого лікаря, який зробить огляд і скерує на проведення аналізів.
Таке обстеження є безкоштовним для українців, які підписали декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром.
Нагадаємо, злоякісна пухлина утворилась у горлі 5-річного Артемчика, у хлопчика виявили лімфому Беркіта.