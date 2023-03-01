Як розпізнати, що ваша дитина схильна до руху "Редан": три ознаки

Учасники руху влаштовують масові бійки з представниками інших національностей чи субкультур.

В Україні виявили активність нового молодіжного руху "Редан". Штучне поширення субкультури є російською інформаційно-психологічною операцією. ЇЇ мета - використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в країні.

У поліції Київщини повідомили три основні ознаки, що ваша дитина схильна до небезпечного руху.

"Редан" засуджує насильство зі сторони інших субкультур та виступають за індивідуальний стиль.

Для ідентифікації члени такого руху використовують:

символіку павука;

Мають довге волосся;

Одяг стилю оверсайз.

Основними центрами проведення зборів підлітків визначають людні місця, зокрема площі, торгівельні центри, центральні частини міст.

Що робити батькам, якщо дитина схильна до руху "Редан":

цікавтесь, куди ваша дитина ходить та як проводить свій час;

Опановуйте Інтернет-технології, майте власний акаунт і станьте другом своїй дитині в соціальних мережах;

"Познайомтеся" з її віртуальними друзями, звертайте увагу на фото й відео, що викликають інтерес дитини, зокрема ті, що збережені, поширені або вподобані.

Нагадаємо, поліція затримала прихильників руху ПВК "Редан" у Києві, Львові, Харкові, Івано-Франківську, Луцьку та інших обласних центрах. Вони планували влаштувати масові бійки. ТСН.ua зібрав подробиці цього руху, який намагається пробратися до нашої держави з Росії.

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