Як розпізнати в дитини наслідки психологічної травми, спричиненої війною

Двоє українських мам, Людмила та Світлана, погодились поділитися своїми історіями, не називаючи прізвищ, аби не нашкодити процесу відновлення психіки своїх дітей.

Події лютого-березня минулого року Людмила досі не може згадувати без сліз та кому в горлі. ЇЇ родина була на волосину від смерті: “Ми мешкали в передмісті Києва, але в перший день війни ми з чоловіком і двома доньками 15-ти та семи років поїхали до батьків в село Андріївка Київської області. Думали, що там буде безпечно, але невдовзі Андріївка стала місцем бойових дій. Два тижні ми просиділи в холодному погребі без води і світла. Навколо постійно рвалися снаряди. Молодша 7-ми річна Марія майже весь час простояла навколішки в цьому холодному підвалі і молилася”.

Родині вдалося вирватися з цього пекла. Разом із сусідами вони виїхали полями до Києва. А звідти Людмила з дочками попрямувала до своїх родичів у Німеччину.

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“Як і всі українці, ми оговтувалися у чужій країні і звикали до іншого життя. Старша донька наче одразу прийшла до тями. А ось з Марійкою все складно. Певний час вона боялася залишитись без мене, навіть зі старшою сестрою відмовлялася бути. незважаючи на те, що ми гарно влаштувалися і нас оточувало привітне середовище, влітку зʼявилася нова напасть: дочка почала погано спати, прокидатися серед ночі і плакати. Ці періоди могли тривати від 15 хвилин і до двох годин. Пояснити, чому плаче, не могла, лише казала, що лячно. Я не розуміла, чому через три місяці після того, як ми виїхали, таке відбувається”.

У МОЗ пояснюють: ПТСР, тобто посттравматичний стресовий розлад – це порушення психічного стану, що може розвинутися після пережитої травматичної події. При цьому симптоми розладу можуть з’явитися не відразу, а через певний час (як правило, за 3–6 місяців). Якщо дорослі здебільшого здатні усвідомити наслідки травми, помітити зміни в своїй психіці або в психоемоційному стані рідних або близьких, з дітьми ситуація складніша. Таку відтерміновану симптоматику в дитини батьки часто не пов’язують з пережитими подіями, а вважають це тимчасовими ознаками вікових криз.

“Якщо раніше це були поодинокі випадки як реакція на стресові ситуації, то зараз, на превеликий жаль, дуже багато дітей з проявами ПТСР, – зазначає дитяча та підліткова психоаналітикиня Інна Чухрій. – Оскільки в дитинстві активно розвивається мозок, діти значно більше страждають від впливу психотравми, ніж дорослі. До того ж, діти не можуть осмислити, що з ними відбувається”.

Наприкінці літа Людмила з дочками повернулися до Києва. Вдома проблема теж не зникла.

“По приїзді я звернулася до невропатолога. Але лікарка не знайшла у Марійки неврологічних проблем, проте, порадила нам відвідати психолога”, – розповідає Людмила.

“Батьки повинні знати, що є симптоми ПТСР, на які не зважати не можна, наприклад: поява страхів, специфічних фобій (тобто, дитина панічно боїться чогось конкретного), проблеми зі сном, замкненість. Може з'явитися почуття провини за те, що трапилось. Може зменшитися концентрація уваги, порушитися пам'ять. Також характерними є постійні розмови про смерть. В такому разі перше, що необхідно зробити – це звернутися до компетентного фахівця. В першу чергу це може бути сімейний лікар, який зорієнтує, до якого саме спеціаліста вам варто звернутись”, – переконує Інна Чухрій.

Людмила звернулася за допомогою до шкільної психологині, яка додатково проводила курси для дітей.

“Це була єдина психологиня, яку я знала, і нам дуже повезло. Марійці сподобались заняття, бо там вона з дітьми весь час гралася, малювала, ліпила, їй приділяли багато уваги. Поступово нічних кошмарів стає все менше. Але, як мені пояснили, швидко відновитися не вийде: методика лікування стресу і травматичної події потребує часу, тож, треба набратися терпіння і працювати”, – ділиться Людмила.

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“Ігрова терапія, арт-терапія мають цілющі властивості, – переконує Інна Чухрій. – Вона закладена в природі дитини. Якщо спостерігати за дитячою грою, то дитина в процесі гри сама себе лікує. В більшості випадків, дитина відреаговує хвилювання, тривожність. Психолог може побачити, що дитина відображає в грі, що може бути тривожним маркером травматичного стану. Наприклад, якщо одна і та ж сама подія весь час відтворюється в грі, це потребує допомоги профільного спеціаліста – можливо, психотерапевта”.

Психологічна травма в дитини впливає на всі сфери її життєдіяльності: і на когнітивну, і на емоційну, а це перешкоджатиме дитині і навчатися, і розвиватися далі. Фахівці наполягають, що в процесі реабілітації має брати участь вся родина.

“Дитина демонструє симптоми сімʼї. Стабільність батьків може зробити більше, ніж команда психологів і психотерапевтів. Не потрібно панікувати – цілком можливо, що з наслідком травматичного епізоду можна впоратися вдома. Помалювати, почитати, побути більше з дитиною. Казки, мультфільми дуже допомагають, бо вони нагадують сон, а він є цілющим”, – переконує Інна Чухрій.

Казкотерапія – одна з дієвих сучасних методик, запевняють психологи.

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“Саме казки допомагають пропрацьовувати складні переживання. Там добро завжди долає зло. А відчуття відновлення справедливості потрібне зараз нам всім, а передусім дітям. Мені дуже подобається збірка видавництва “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” “Сто казок”. Вони автентичні, зібрані етнографами без цензури, їм вже кілька століть і вони є для різних вікових категорій: для малечі, де герої – звірятка, для старших діток – козаки та українські супергерої, які завжди перемагають”, – розповідає Інна Чухрій.

Не так давно в Україні набула великої популярності Хібукі-терапія. Хібукі – це іграшковий песик, якого було створено дитячими психологами в Ізраїлі 2006 року. В нього великі сумні очі і довгі лапи, і він здатен лікувати психологічні травми. Іграшковий собака їде до нового господаря з далекого Ізраїлю, де дітки теж знають, що таке війна. Дитина отримує друга, про якого може піклуватися і через якого може транслювати свій внутрішній світ.

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“Цей “собака-обіймака” допомагає дитині впоратись зі своїми переживаннями. Дитина отримує її від психолога, несе додому і вона весь час з нею: і сплять з ним, і в школу ходять, і проводять час разом. Це дає можливість безпечно говорити про свої переживання та страхи, перенести фокус із себе на іншого. В сумних очах Хібукі малюк бачить відображення та прийняття свого смутку – вони сумують разом, а разом завжди легше. Коли психологічний стан нормалізується від іграшки відмовляються”, – пояснює Інна Чухрій.

Шестирічний Тимофій – ще один маленький заручник наслідків війни. Хлопчик потребує допомоги після обстрілів їхнього села у Київській області.

“Наше село знаходиться неподалік від військового летовища Василькова, – розповідає мама Світлана. – В перші тижні війни в нас було суцільне пекло, а 4-го березня був авіаналіт. Ми з сином обідали, я дивилася у вікно, і в цей час неподалік стався вибух, потім незрозумілий звук, і я побачила, що в наш будинок летить ракета. Я схопила сина і закинула його під диван. Та ракета якимось дивом зачепилася за дерева і впала в рівчак з водою перед нашим будинком. Я не знаю, як вона не розірвалася, але це просто диво, бо не було б ані нашого будинку, ані нашої вулиці,” – згадує Світлана.

Наступна ракета потрапила в сусідський будинок, і від нього нічого не залишилось. Загинуло восьмеро людей, а Тимофій став свідком цього жахіття.

“Від вибуху в нас повилітало скло, нас трохи посікло уламками. Але ми побігли рятувати сусідів, і син побачив, що з ними сталося. Після цього він страждає на енурез. До цього моменту з ним не траплялось нічого подібного. Я розумію причину проблеми, але про всяк випадок зводила Тимофія і до уролога, і до хірурга. Зі сторони внутрішніх органів все добре, але вже тривалий час ця проблема лишається”, – ділиться Світлана.

“Це зараз розповсюджена проблема, – пояснює природу розладу Інна Чухрій. – При енурезі “дає збій” та частина мозку, яка відповідає за контроль поведінки. Тобто, виникає якась дуже неконтрольована ситуація, яка може бути повʼязана зі страхом, дуже сильною тривогою. І тут дуже важливим є момент діагностики: потрібно переконатися, що причина психологічна. Якщо так, то дуже допомагає в подібних випадках терапія через роботу з мокрим піском”.

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Ігри з так званим мокрим піском користуються у дітей популярністю. Це звичайний кварцовий пісок, крупиці якого ніби липнуть одна до одної, що робить роботу з ним зручною і приємною. Відмінність від звичайного піску в пластичності та здатності не просто висипатися, а струмувати з пальців. Він легший від простого мокрого піску і зберігає форму при падінні, розвиває дрібну моторику та творчість, має позитивний вплив на психоемоційний стан.

“Наш організм унікальний, він має колосальні потужності до самозцілення. З усіх запропонованих занять дітки з енурезом часто обирають для гри саме мокрий пісок і будують з нього свій світ. Це дає можливість вийти тим переживанням, які вони не усвідомлюють, і поступово симптоматика знижується. Треба дивитися, що дитина вибудовує. Це можуть бути фігури або звірі, і якщо запитати, то дитина пояснить їхнє значення. Але інколи потрібна допомога фахівця, аби не зайти в глухий кут”, – пояснює Інна Чухрій.

Через те, що ракетні обстріли тривають і всі діти країни є в зоні ризику, реабілітація повинна тривати постійно.

“Батькам дітей, які пережили травматичну події потрібно пам'ятати, що перш ніж ставити діагноз, потрібна консультація фахівця. В кожній школі і дитячому садочку є психолог. При лікарнях є психологи. Є психологи у приватній практиці – вони часто беруть участь в програмах, які є безоплатними. А батьки, які живуть в селах, мають знати, що існують мобільні бригади, організовані соцслужбами, і там теж є психологи. Спеціалістів достатньо, щоб допомога була доступна навіть у віддалених регіонах. І головне – опанувати власний стрес, тоді ви зможете підтримати дитину в подоланні її страхів”, – запевняє Інна Чухрій.

В умовах війни вміння надати першу психологічну допомогу не менш важливе, ніж навички допомоги домедичної. Наприклад, знати ази дихальних практик, які допоможуть зняти стрес і нервову напругу в екстремальній ситуації, має кожен з нас.

“Зараз такий час, коли кожен має бути психологом. Психологічна просвіта потрібна всім: батькам, вчителям, викладачам в дитячому садочку. І цю просвітницьку роботу потрібно проводити вже зараз, бо є така динаміка, що наразі наслідки травми можуть бути приглушені, але стануть явними згодом. Але я вірю в силу потенціалу нашого народу: в кожної дитини, як і у дорослого, є великий ресурс самовідновлення. Якщо подивитись на наші реакції, стає зрозуміло, що ми здатні самовідновлюватись і жити далі”, – каже Інна Чухрій.