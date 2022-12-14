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Як розпізнати ворожий безпілотник і убезпечитись від нього — рекомендації МВС

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Як розпізнати ворожий безпілотник і убезпечитись від нього — рекомендації МВС

Фото: Associated Press

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, як розпізнати ворожий БПЛА.

У МВС кажуть, що БПЛА "SHAHED 136" іранського походження, які окупанти маскують нібито під вітчизняні "Герань-2", є дуже гучними. Їхній звук схожий на роботу двигуна, мопеда чи бензопили.

Про це МВС повідомило в Телеграмі.

Зазначається, що безпілотник літає на малій висоті (до 4 кілометрів), тому він малопомітний для радарів.

Що робити, коли почув чи помітив ворожий БПЛА?

  • Намагайтесь потрапити до спеціального укриття.
  • Користуйтесь підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами.
  • Тримайтесь подалі від адмінбудівель, стратегічних та військових об'єктів, автозаправних станцій.
  • Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін".
  • Не ховайтеся в під'їздах, під арками, на сходах. Не залишайтесь в автотранспорті.
  • Про переміщення БПЛА, або про місце їхнього падіння повідомляйте за номером 102.
  • Не наближайтесь до ворожого об'єкту.

Нагадаємо, у середу, 14 грудня, окупанти під час тривоги запустили по Київщині іранські дрони-камікадзе. Понад десяток ворожих безпілотників вдалося збили українським ППО.

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Дата публікації
Перегляди
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