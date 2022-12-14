Як розпізнати ворожий безпілотник і убезпечитись від нього — рекомендації МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, як розпізнати ворожий БПЛА.

У МВС кажуть, що БПЛА "SHAHED 136" іранського походження, які окупанти маскують нібито під вітчизняні "Герань-2", є дуже гучними. Їхній звук схожий на роботу двигуна, мопеда чи бензопили.

Про це МВС повідомило в Телеграмі.

Зазначається, що безпілотник літає на малій висоті (до 4 кілометрів), тому він малопомітний для радарів.

Що робити, коли почув чи помітив ворожий БПЛА?

Намагайтесь потрапити до спеціального укриття.

Користуйтесь підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами.

Тримайтесь подалі від адмінбудівель, стратегічних та військових об'єктів, автозаправних станцій.

Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін".

Не ховайтеся в під'їздах, під арками, на сходах. Не залишайтесь в автотранспорті.

Про переміщення БПЛА, або про місце їхнього падіння повідомляйте за номером 102.

Не наближайтесь до ворожого об'єкту.

Нагадаємо, у середу, 14 грудня, окупанти під час тривоги запустили по Київщині іранські дрони-камікадзе. Понад десяток ворожих безпілотників вдалося збили українським ППО.

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