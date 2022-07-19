Як розпушити землю на грядці після дощу: прості поради

Досвідчені городники знають, що дуже важливо знати, як розпушити землю на грядці. Адже якщо це правильно зробити, то коріння рослин отримає достатню кількість кисню та буде розвиватися. Особливо важливо робити це після дощу. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як розпушити ґрунт на городі.

Після дощів ґрунт на городі стає дуже важким, тому рослини погано ростуть та розвиваються. Але не потрібно відразу брати сапку і йти на грядку. Адже існують певні правила, як розпушити землю, щоб не нашкодити городині.

Трішки зачекайте

Не потрібно бігти на город відразу після того, як закінчилася злива. І справа не лише в тому, що працювати в калюжах не надто комфортно. Якщо ви хочете, щоб рослини гарно росли, потрібно зачекати хоча б один день. На ґрунті з'явиться кірочка, але він ще повністю не висохне.

Враховуйте частоту розпушувань

В деякі місяці вам доведеться розпушувати грядки від 3 до 7 разів ще до того, як з'являться сходи. Особливо, якщо часто йтимуть дощі. В такому випадку краще надати перевагу рослинам, які можна сіяти "маяковим" методом (редис, салат). Ці рослини сходять дуже швидко, а тому з ними легше працювати.

Як розпушувати ґрунт в залежності від місця

Розпушування необхідне ще до появи перших сходів. Роблять це городники між рядами посадок. Але заглиблюватися в землю не варто - вистачить глибини до 3 см.

Коли перші сходи вже з'явилися, розпушування часто поєднують з прополюванням бур'янів. В цей час глибину збільшують до 5 см. А ось коли рослини вже дорослі та добре витягнулися вгору, рихлити землю можна до 15 см без особливих проблем.

Підберіть правильний інвентар

Громіздкі інструменти погано підходять для того, щоб розпушувати землю. Краще віддати перевагу легкій і невеликій сапці. З нею вам буде просто працювати на невеликій глибині. Так ви зможете підняти ґрунт після дощу та не зачепити коріння рослин.

Зробіть траншеї

Траншеї радять робити між грядками, якщо вони розташовані в низині. Так волога не буде застоюватися на городі і корінне не буде підгнивати. При цьому і розпушувати ґрунт буде значно простіше.