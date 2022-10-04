Як розтягнути взуття: кросівки, шкіряне, лакове, гумове

Кожному знайома неприємна ситуація, коли купуєш взуття, а потім з сумом розумієш, що воно тисне. Носити незручні туфлі або черевики не лише некомфортно, а ще й небезпечно для здоров'я. ТСН.ua розповідає, як розтягнути взуття з різних матеріалів в домашніх умовах.

Загальні рекомендації - як розтягнути взуття

Перед тим, як починати проводити будь-які маніпуляції, варто зачекати. Можливо, взуття саме розтягнеться. Буває таке, що ноги після довгого ходіння розпухають, тому варто приміряти черевики чи туфлі вранці.

Якщо вам все таки потрібно зрозуміти, як розтягнути взуття в домашніх умовах, варто звернути увагу на деякі нюанси:

найкраще розтягуються шкіряні вироби - будь-який вид шкіри можна розтягнути в довжину без особливих проблем;

шкірозамінник розтягується погано - цей матеріал добре тримає форму за будь-яких умов;

взуття з тканини краще не розтягувати в домашніх умовах - ви можете пошкодити текстиль і річ буде зіпсута;

зверніть увагу, якщо взуття буде зіпсоване через розтягнення, повернути його по гарантії не вийде.

Як розтягнути взуття? Насамперед, варто запам'ятати, що існує три види розтягнень - механічне, за допомогою рідини та термічне. Кожен з них використовують в залежності від матеріалу.

Як розтягнути шкіряне взуття та вироби з замші

Як розтягнути шкіряне взуття / Фото: Pexels

Ці матеріали вважаються найеластичнішими. Вони чудово піддаються під впливом холодної чи гарячої температури. А тому в цьому випадку найкращим варіантом вирішення проблеми буде оброблення речей теплим чи холодним повітрям.

Як розтягнути шкіряне взуття в домашніх умовах? Спробуйте обдати вироби окропом. Поставте пару взуття у раковину чи ванну, наповність внутрішню частину виробів окропом, а потім відразу вилийте воду. Дайте виробам охолонути. Надягніть теплі і товсті шкарпетки, взуйте нові черевики чи туфлі, які вам замалі. І ходите так по квартирі чи будинку протягом кількох годин.

Якщо не хочете мочити вироби - можна всередину помістить поліетиленовий пакет чи плівку. І вже тоді залити окропом. Далі все повторюєте як описано вище.

Боїтесь обпектися, але вам потрібно дізнатися, як розтягнути взуття? Тоді можна заморозити вироби. Але зверніть увагу, що цей спосіб підходить далеко не всім виробам. Візьміть два пакета, наповність їх водою, помістіть всередину кожного черевика. Поставте взуття в морозильну камеру і зачекайте до повного замерзання води. Тоді витягуєте, чекаєте, щоб вода трішки відтанула, а потім прибираєте пакети. Зазвичай цей спосіб підходить, якщо ви не знаєте, як розтягнути взуття в ширину.

Чудовим варіантом може бути використання фена. Однак цей спосіб підійде, якщо ви можете взути черевики або туфлі, але вони вам затісні. Надягніть товсті шкарпетки, взуйте пару. Знайдіть місце, де взуття тисне найсильніше. Обдайте ту ділянку гарячим повітрям з фену (30 секунд). А ногами проробляйте розтягуючі рухи. Вимкніть фен, але черевики не знімайте, поки взуття матеріал не охолоне. Якщо потрібно - повторіть процедуру.

Як розтягнути взуття із замші? Підійде використання спирту чи горілки. Внутрішню та зовнішню сторони черевика потрібно протерти змоченим у рідині тампоном. Потім взути пару на шкарпетки і походити кілька годин. Завдяки спиртовмісній речовині матеріал стане еластичнішим. Перед тим, як використовувати цей метод - перевірте реакцію матеріала на спирт. Адже ця рідина досить агресивна. Ретельно просушіть взуття перед тим, як взути його наступного разу.

Щоб прискорити процес розтягування, варто комбінувати всі способи.

Як розтягнути взуття із штучної шкіри: чи можна це зробити

Як розтягнути взуття із штучної шкіри: чи можна це зробити / Фото: Pexels

Хоч шкірозамінник - найтугіший матеріал, але все ж існує надія його розтягнути. Для цього можна використовувати три перевірених способа:

Змастити внутрішню частину черевика масним кремом чи вазеліном і залишити на кілька годин. Потім взути черевики або туфлі і трішки в них походити.

і залишити на кілька годин. Потім взути черевики або туфлі і трішки в них походити. Набити взуття старими газетами - тільки не надто сильно, щоб матеріал не деформувався. Залишити на кілька годин за кімнатної температури. Але не використовуйте фен і не ставте вироби біля батареї. Термічний вплив негативно вплине на шкірозамінник. Можна обробити взуття з внутрішньої сторони спиртом - тоді розтягування пройде ефективніше.

- тільки не надто сильно, щоб матеріал не деформувався. Залишити на кілька годин за кімнатної температури. Але не використовуйте фен і не ставте вироби біля батареї. Термічний вплив негативно вплине на шкірозамінник. Можна обробити взуття з внутрішньої сторони спиртом - тоді розтягування пройде ефективніше. Використати кашу - це найбільш витратний метод, адже вам доведеться взяти велику кількість дрібної крупи. Цей спосіб ефективний, якщо потрібно дізнатися, як розтягнути халяву чобота. Крупу потрібно насипати в пакети, занурити їх в чоботи. Налити всередину пакетів з крупою води. Потім залишити на 10 годин, поки каша не набрякне.

Кілька порад, як розтягнути лакове взуття

Як розтягнути лакове взуття / Фото: pixabay.com

Завдання в цьому випадку стає більш складним, адже лакове покриття може потріскатися у процесі оброблення. Збільшити розмір ви зможете тільки в тому випадку, якщо взуття виготовлене з м'якої натуральної шкіри. Тут також існує три способи:

Змочити туфлі в спиртовому розчині і походити в них годину-дві - на ноги при цьому потрібно надягнути теплі шкарпетки. Спиртовий розчин готується з водою у пропорціях 2:1.

- на ноги при цьому потрібно надягнути теплі шкарпетки. Спиртовий розчин готується з водою у пропорціях 2:1. Використати вазелін або масний крем - найбільше потрібно нанести на тугі частини, наприклад, п'ятку. Тоді надягнути теплі шкарпетки, взути вироби і походити годину-дві.

- найбільше потрібно нанести на тугі частини, наприклад, п'ятку. Тоді надягнути теплі шкарпетки, взути вироби і походити годину-дві. Газета і картопля - у внутрішню частину виробів потрібно покласти очищену картоплю і газети. Залишити, доки корнеплоди не висохнуть.

Дізнайтеся, як розтягнути гумове взуття

Як розтягнути гумове взуття / Фото: Pexels

Розтягнути чобітки зі справжньої гуми не вдасться. А ось популярні сьогодні вироби з ПВХ добре піддаються обробленню. Щоб перевірити, з якого саме матеріалу виготовлені ваші чоботи, потрібно нагріти голку вогнем, доторкнутися до чобота в непомітному місці. Якщо місце дотику розплавилося - це ПВХ.

В цьому випадку допоможе один варіант. В чобітки потрібно залити окріп на 5 хвилин. Потім надягнути шкарпетки і підготувати досить велику ємність з крижаною водою. Вилити рідину з чобіт, протерти всередині рушником, взутися. Походити у виробах кілька хвилин, щоб вони прийняли форму ніг. А потім занурити у крижану воду на одну годину. Не забудьте просушити чобітки. Взувати їх можна через кілька днів.

Як розтягнути кросівки

Як розтягнути кросівки? / Фото: Pexels

Кросівки легко розтягуються. Тому сумувати через те, що нова пара спортивного взуття виявилася затісною, не варто. В цьому випадку можна використати кілька способів:

Просто поносити - після роботи чи навчання взувайте кросівки на теплі шкарпетки і ходіть по кімнаті. З часом вони розтягнуться.

- після роботи чи навчання взувайте кросівки на теплі шкарпетки і ходіть по кімнаті. З часом вони розтягнуться. Якщо всередині кросівок є гумові шкарпетки - використайте етиловий спирт . Він допоможе розтягнути пару.

. Він допоможе розтягнути пару. Штучну шкіру краще обробити з внутрішньої сторони касторовою олією . Вона чудово розм'якшує матеріал.

. Вона чудово розм'якшує матеріал. Теплом можна впливати на текстиль і синтетичну тканину. Чудово підійде фен. Після оброблення, кросівки потрібно взути на теплі шкарпетки і трішки походити в них по кімнаті.

Також можна використовувати спеціальну рідину. Сьогодні в магазинх продаються спреї та пінки, які потрібно наносити з двох сторін виробів, а потім взувати їх на шкарпетку. Ходити по кімнаті, доки не висохне рідина.