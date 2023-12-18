Як розвиватиметься контрнаступ ЗСУ наступного року - прогноз експерта

За наступні 6 місяців РФ втратить багато техніки й людей. Відповідно, проблеми в них будуть збільшуватись.

Наступного 2024 року Україна має підготуватися до більш вдалого контрнаступу, при цьому виснажуючи лінії фронту росіян.

Таку думку висловив військовий експерт Михайло Притула в етері Еспресо.

За його словами, наразі велика кількість наших військовослужбовців проходять підготовку й посилено вивчають іноземну техніку.

Варто відзначити й те, що Європа не була готова до великої війни. Зараз ситуація змінилась. Те ж саме стосується й США. Консолідація сил сьогодні набагато серйозніша, ніж була. Ймовірно, нам вдасться краще підготувати контрнаступ на 2024 рік. Адже ми зможемо кількісні показники перевести в якісні", - пояснив Притула.

Він додає, що Україна зможе вести більш успішні наступальні дії за умов послаблення позицій РФ на фронті.

"Росіяни, як втрачають техніку й особовий склад, так і будуть втрачати. За наступні 6 місяців РФ втратить багато техніки й людей. Відповідно, проблеми в них будуть збільшуватись. Тому Росія послабшає, а в нас є час посилити свої ресурси для наступальних дій. Зараз важко прогнозувати, втім час підготовки для успішного контрнаступу вже у 2024 році в нас точно є", - зауважив він.

Нагадаємо, варто відзначити й те, що Європа не була готова до великої війни. Зараз ситуація змінилась. Те ж саме стосується й США. Консолідація сил сьогодні набагато серйозніша, ніж була", - пояснив Притула.

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