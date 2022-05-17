Як самостійно виготовити активоване вугілля: простий рецепт

Читайте в матеріалі ТСН.ua, як зробити активоване вугілля самостійно для фільтрації води та очищення організму, якщо немає можливості придбати його в аптеці.

Активоване вугілля - це найпопулярніший сорбент, який використовується при лікуванні різноманітних отруєнь протягом багатьох десятиліть. Його оснобливість в можливості адсорбції лікарських препаратів при передозуванні та хімічних речовин. Капсули з активованим вугіллям доступні в кожній аптеці, але що робити, якщо через певні причини немає можливості придбати сорбент? В своєму тік-ток каналі користувач glebrepich розповів, як виготовити його самостійно.

Як зробити активоване вугілля: що знадобиться

Щоб самостійно зробити звичайне активоване вугілля знадобиться усього два інгредієнта:

вугілля з вогнища;

попіл (адже в його складі міститься біля 15% калій карбонату, який добре розчиняється у воді).

З якого дерева роблять активоване вугілля? Підійде практично будь-яка деревина, але бажано, щоб в ній був низький вміст смоли. Найчастіше для цього використовується береза, але якщо у вас її немає, можете сміливо брати вугілля з іншого дерева.

Порядок дій

Як зробити активоване вугілля самостійно з простих інгредієнтів / Фото: pixabay.com

Вугілля потрібно добре подрібнити, а потім просіяти через звичайне сито, щоб утворився пил. Насипати в невелику каструлю попіл та залити його водою. Поставити на вогонь та варити 30 хвилин. Накрити чисту ємність тканиною та перелити воду з попелу, щоб останній залишився на тканині. Перелити воду, в якій варився попіл, до вугільного пилу. Варити до загустіння. Взяти чисту ємність, накрити тканиною. Перелити воду з активованим вугіллям, щоб останнє залишилося на тканині. Відфільтроване вугілля сушимо у каструлі на вогні, поки воно не прийме вигляд порошку.

Якщо подивитися під мікроскопом на деревне вугілля, можна побачити, що воно має вигляд пористої губки. Але ці пори забиті продуктами згоряння деревини. Саме розчин калій карбонату (який має лужне середовище) допомагає ефективно вимити продукти згоряння та очистити пори. Саме це вугілля і називають активованим.

Порошок активованого вугілля допоможе очистити воду від хімічних речовин та зробити її придатною для пиття.

Як зробити активоване вугілля у вигляді таблеток

Саморобне активоване вугілля можна використовувати і для очищення організму від отрути. Однак для цього потрібно виготовити з порошку щось на кшталт таблеток. Для цього потрібно взяти:

порошок активованого вугілля, який ви зробили самостійно;

картопляний крохмал.

Що необхідно робити далі: