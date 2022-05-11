Як самостійно зробити компост для найкращого врожаю

Щоб земля була родючою, її необхідно регулярно удобрювати. Підживлювати ґрунт можна за допомогою добрив, що продаються в магазині, а можна з підручних засобів та відходів зробити компост самому. Як приготувати самостійно ефективне добриво – у матеріалі ТСН.ua

Компост утворюється з органічних відходів під впливом навколишнього середовища. Для отримання цього добрива потрібні відходи натурального походження, місце для його утримання та час для перегнивання.

Користь компосту

Компост наповнює ґрунт мікроелементами, використовується для структурування, вологозбереження та мульчування ґрунту. За своєю дією це добриво нічим не поступається добривам, які можна купити в магазині.

Як самостійно приготувати компост

Місце для компосту. Найкраще, мати дерев'яний ящик, виготовлений із деревини без фарби та лаку. Може підійти звичайна компостна яма, вирита у ґрунті. Навколо ями бажано побудувати загороджувальні стінки, які б утримували вміст ями.

Продукти для компостування укладаються шарами - внизу гілки фруктових дерев, шар паперу та листя, шар скошених трав. При укладанні шарів потрібно дотримуватись правила: чергувати сухі відходи з вологими, м'які із твердими. Таким чином буде забезпечений доступ повітря, вентиляція, що прискорить процес компостування

Кожен шар можна перекладати прискорювачами процесів перегною, як то, наприклад, азотними добавками, гноєм від травоїдних тварин, рослинами типу бобових, кропивою, кульбабою, звичайним гноєм і навіть ґрунтом.

Для підтримки тепла усередині, яке необхідне для бродіння, компост накрити клейонкою, старими ганчірками тощо.

Декілька разів на місяць компостні шари потрібно перевертати, щоб розпушити вміст та дати доступ вентиляції. Якщо на вулиці жарко і сухо, потрібно зволожувати компост, поливаючи його водою.

Через декілька місяців компост для ґрунту буде готовий.

Що не можна класти у компостосховище

Кістки, великі та тверді, відходи птиці, м'яса, риби, послід домашніх тварин.

Свіже листя, багаторічні бур'яни.

Заражені, пошкоджені комахами-шкідниками рослини або сміття.

Свіжий гній.

Метал, скло, гуму, пластик, поліетилен та інші неорганічні відходи.

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