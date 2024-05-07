Як СБУ викриває російських агентів в Україні: Малюк розповів про тактичні заходи спецслужби

З початку 2024 року співробітники СБУ викрили 11 російських агентурних мереж.

Ворожих агентів частіше за все ловлять "під час виконання", щоб отримати беззаперечні докази їхньої злочинної діяльності і запобігти передавання інформації російським кураторам.

Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк в коментарі "РБК-Україна".

Він додав, що у більшості випадків викриваючи одного зрадника, за ним СБУ знаходить цілу сітку.

"Маркером нашої результативності є, у тому числі й те, що лише за минулий рік СБУ викрила 47 агентурних мереж, а з початку цього року – ще 11. Це були різнокаліберні мережі за участю різних осіб: від тих, де діяли народні депутати, до тих, де залучалися окремі представники сил оборони. Серед іншого ці мережі займалися і коригуванням російських обстрілів у різних регіонах", – розповів голова СБУ.

Малюк пояснив, що за навідником певний час стежать, у деяких випадках "зливають" неправдиву інформацію, щоб за її розповсюдженням відстежити ймовірну мережу та зібрати докази державної зради.

Щоб зібрати та проаналізувати інформацію СБУ використовує різні методи: моніторинг відкритих даних, дані від оперативних джерел спецслужби, свідчення викритих навідників, а також секретні контррозвідувальні заходи, які в СБУ не розголошують.

"Кожен навідник, коригувальник чи зрадник має відповідати за скоєні злочини", – наголосив Василь Малюк.

Нагадаємо, агенти РФ готували замах на Зеленського. Окрім Зеленського, російські агенти хотіли вбити голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.

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