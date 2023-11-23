Як СБУ зруйнувала міф про непереможність РФ: подробиці підриву Кримського мосту у фільмі з циклу "СБУ. Спецоперації перемоги"

24 листопада о 21:40 на "1+1 Україна" стартує цикл документальних фільмів "СБУ. Спецоперації перемоги". Вперше Служба безпеки розповість деталі приголомшливих спецоперацій, які вразили світ. Відкриває проєкт фільм "Кримський міст на біс". Глядачі дізнаються ексклюзивні подробиці ударів морськими дронами по цій незаконній споруді.

Зруйнувати логістичну артерію ворога, яка живить південний фронт, СБУ взялася ще в жовтні 2022 року. Тоді міст підірвала вантажівка з вибухівкою, замаскованою під промислову плівку. У липні 2023 року Служба безпеки підійшла до Кримського мосту вже з моря. Унікальні дрони "Sea Baby" пошкодили дві опори мосту. В результаті один з найбільш захищених в світі об’єктів було суттєво пошкоджено.

"Руйнування катастрофічні. Ці два вибухи по автомобільній та залізничній ділянках Кримського мосту повністю зупинили російську військову логістику. Ми фактично зруйнували міф про непереможність рашки. Це — країна-фейк", - зазначив Голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Вперше на телебаченні будуть продемонстровані кадри з центру проведення операції, якою особисто керували Голова СБУ Василь Малюк та командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Спецоперація з підриву Кримського мосту вже вивчається західними партнерами України і у майбутньому увійде в підручники з воєнно-морської справи. "Sea Baby" — це новітня зброя, розроблена СБУ, яка за своїми технічними характеристикам не має аналогів в світі.

Як морські дрони пройшли непоміченими до цілі? Чому військова "спокуса" у вигляді корабля "Адмірал Ессен" не збила спецпризначенців з курсу і вони виконали задачу Головнокомандуючого України? Звідки в СБУ закритий звіт про пошкодження Кримського мосту та що найбільше дошкулило фсб Росії? Усе це співробітники Служби безпеки вперше розкажуть широкому загалу з телеекранів.

Нагадаємо, цикл документальних фільмів "СБУ. Спецоперації перемоги" розповідає про тих, кого не знають в обличчя, але результати роботи цих героїв бачить та обговорює весь світ.