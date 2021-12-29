"Як сексолог не коментуватиму": ексдружина заступника міністра освіти Грабарука про скандал із "напівголою сукнею" у Львові

"Як сексолог не коментуватиму": ексдружина заступника міністра освіти Грабарука про скандал із "напівголою сукнею" у Львові

Жінка зауважила, що у цій ситуації підтримує свого ексчоловіка, бо він "людина честі".

Ексдружина Ігоря Гарбарука сексолог та гештальт-психотерапевт Анастасія Матюшевська не бажає коментувати скандал, в який потрапив її колишній через відверту сукню його супутниці.

Про це вона повідомила "Уніан".

На запитання журналістів, чи правильною, на її думку, була реакція суспільства на відверту сукню 27-річної Христини Тишкун на офіційному заході, Анастасія Матюшевська сказала, що не може це прокоментувати.

"Як сексолог і психотерапевт я не буду коментувати цей випадок, тому що я є ексдружиною і матір'ю дочки Ігоря. Одне скажу: я за нього цілком! Він - людина честі, гідності і вищого ступеня професіоналізму. Я не готова коментувати це взагалі. Ігор Миколайович є людиною честі", - розповіла жінка.

Нагадаємо, що 24 грудня заступник Ігор Гарбарук перебував з робочим візитом у Львові. У рамках візиту він відвідав Львівську міську раду. Фурор викликав відвертий наряд помічниці Гарбарука Христини Тишкун, яка перебувала в поїздці разом з ним

28 грудня Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра освіти України Ігоря Гарбарука за його заявою.

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