Як швидко дізнатись розмір майбутньої пенсії: пенсійний калькулятор онлайн та покрокова інструкція

На сайті Пенсійного фонду України є спеціальний пенсійний калькулятор, за допомогою якого українці будь-якого віку можуть дізнатися розмір виплат, що будуть отримувати в майбутньому. ТСН.ua пропонує просту покрокову інструкцію, яка допоможе вам самостійно розібратися в розрахунках.

Насамперед, потрібно авторизуватися на сайті Пенсійного фонду. Зробити це можна за допомогою електронного підпису (отримати в “Дія”, через Приват24, в УкрСибБанк, в Альфа Банк та іншому акредитованому центрі). Для реєстрації потрібно в правому верхньому куті натиснути “Вхід” — “За КЕП”.

Щоб розрахувати розмір майбутньої пенсії потрібно скористатися пенсійним калькулятором онлайн — перейти до спеціального розділу “Пенсійний калькулятор”.

Безкоштовний пенсійний калькулятор ПФУ

Тут користувач отримує можливість визначити умови розрахунку пенсії:

алгоритм розрахунку — може бути за введеними даними чи з урахуванням того страхового стажу, який людина отримає, коли досягне пенсійного віку;

при необхідності можна додати періоди роботи з більш точним введенням заробітної плати, що допоможе отримати більш чіткі розрахунки;

натиснути “Зберегти і розрахувати”, щоб отримати остаточний розрахунок розміру майбутніх пенсійних виплат.

Змінювати дані можна необмежену кількість разів, як і проводити самий розрахунок. Також варто розуміти, що ви отримаєте лише можливий розрахунок майбутньої пенсії, адже враховується чинне пенсійне законодавство, яке діє на даний момент.

Простий приклад розрахунку за допомогою безкоштовного пенсійного калькулятора онлайн

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Зверніть увагу, якщо ви хочете отримати приблизний розмір вашої майбутньої пенсії, але пенсія за віком вам ще не визначена, то в “Пенсійному калькуляторі” можна провести розрахунок лише “з урахуванням стажу, що буде набутий до пенсійного віку”.

Наприклад, якщо ви чоловік 1989 року народження і отримуєте мінімальну заробітну плату по Україні, то вийти на пенсію за віком (у 60 років) за умови наявності 35 років страхового стажу, ви зможете 2046 року. Відповідно, розмір пенсійних виплат з урахуванням всіх даних у вас буде 2200 гривень.