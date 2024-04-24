Як швидко до України надійде військова допомога США: у Пентагоні назвали терміни

У Пентагоні "роблять все можливе, щоб якогомога швидше доставити" зброю до України.

Після підписання законопроєкту про надання Україні військової допомоги Міноборони США доставлять озброєння через декілька днів.

Про це повідомив у вівторок, 23 квітня, речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час пресконференції.

"Ми очікуємо, що зможемо доставити допомогу протягом кількох днів. Ви знаєте, звичайно, і я наголошу це, сказавши, що мені зараз немає чого оголосити з точки зору того, як може виглядати ця допомога. Розумієте, спочатку треба мати закон. Але залежно від того, якою є ця допомога - і, як ви бачили в минулому, ми надаємо різноманітну допомогу - ви знаєте, передбачаючи це, ми робимо все можливе, щоб бути в змозі забезпечити додаткову безпеку допомоги Україні якомога швидше", - наголосив Райдер.

Він зауважив, що у Пентагоні "роблять все можливе, щоб якогомога швидше доставити" зброю до України.

"Ми зробимо все можливе, щоби просуватися далі, задіяти потужну мережу логістики, задіяти відносини, які ми побудували з нашими міжнародними союзниками та партнерами, аби швидко доправити туди допомогу", - запевний Райдер.

Нагадаємо, на думку полковника запасу ЗСУ, військового експерта Петра Черника, ЗСУ після отримання допомоги від США можуть почати наступальні дії.

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