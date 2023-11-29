Як швидко ​​мобілізованому пройти ВЛК – поради юриста

Військовозобов'язані мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) для підтвердження придатності, обмеженої придатності, або непридатності для військової служби. Часто під час ВЛК військовозобов'язані можуть стикнутися з деякими проблемними моментами.

За словами юриста практики військового права та перерахунку військових пенсій Іллі Шипка, проблеми в таких ситуаціях бувають дуже різні. Наприклад, може мати місце неналежний та неякісний огляд стану здоров'я, неналежне виявлення хвороб у військовозобов’язаних лікарями комісій, пише "РБК-Україна".

"Також може можна стикнутися з неврахуванням та не зазначенням у висновку всіх наявних проблем зі здоров’ям та діагнозів і з відміткою у висновку ВЛК "обмежено придатний до військової служби" в осіб з другою, третьою, а інколи й з першою групою інвалідності. З кожним місяцем війни такі проблеми все більше і більше стають актуальними та нагальними", – пояснює юрист.

Проте юрист зауважує, що є певний порядок дій, який допоможе значно спростити проходження ВЛК і вирішити проблеми, які виникають в процесі. До прикладу, брати всі довідки та документи, у яких раніше були засвідчені проблеми зі здоров'ям.

"Найперше для того, щоб лікарі змогли врахувати всі ваші захворювання, треба надавати лікарську документацію по тих чи інших проблемах зі здоров’ям: заключення, епікризи, рентген-знімки, результати аналізів тощо", – каже Ілля Шипко.

Проте, у військкоматах лікарі з більшою довірою ставляться до медичної документації, яка була отримана саме в державних лікарняних установах, а не приватних клініках.

Тому треба до проходження комісії підготувати такі документи та за необхідності надати їх профільному лікарю.

"Зверніть також увагу, що у разі неврахування та ігнорування певних діагнозів завжди є можливість не погодитись з рішенням ВЛК місцевого рівня й оскаржити його до обласного ВЛК, а потім за необхідності – і до ЦВЛК", – зауважив експерт.

А якщо людину з інвалідністю за рішенням комісії визнано обмежено придатною до військової служби і його намагаються мобілізувати, то завжди є можливість за допомогою юриста скласти відмову від мобілізації у зв’язку з відсутністю добровільної згоди, передбаченою ст. 23 Закону України ‘"Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

Нагадаємо, на Черкащині самотній батько відмовився від мобілізації – суд його покарав.

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