Як швидко очистити блендер від бруду: за хвилину буде як новий

Блендер - незамінний помічник багатьох господинь. Однак, якщо його часто використовувати, всередині залишаються залишки їжі та бруд. Читайте в матеріалі ТСН.ua про простий спосіб, який допоможе очистити блендер за лічені хвилини.

Про цей секретний лайфхак розповіли у виданні Tips and Tricks. Адже губка чи щітка у цій справі не дуже допомагають. Бруд однаково часто залишається всередині блендера навіть після миття.

Що робити, щоб очистити блендер за 1 хвилину

Насправді, зробити це дуже легко.

Вам потрібно лише промити чашу блендера під водою від залишків їжі, потім додати всередину кілька капель улюбленого мийного засобу або рідкого мила. Не забудьте про гарячу воду. Тепер можна просто увімкнути блендер так, як ніби ви збираєтесь збити ним продукти.

Всю важку роботу зробить за вас сам прилад. Після цього вам доведеться всього лише промити ще раз чашу під проточною водою, щоб змити залишки мийного засобу. Потім протріть, і все - блендер стає як новий.

В жодному разі не мийте ці частини блендера

Мити можна всі деталі блендера, однак в жодному разі не заливайте водою блок електродвигуна. Також пристрій (крім того ж блоку) можна поміщати в посудомийну машину. Перед цим обов'язково прополощіть всі деталі під проточною водою.

Також не намагайтеся продезінфікувати деталі блендера в духовці чи мікрохвильовій печі. В першому разі припинить працювати сам пристрій, в другому - згорить мікрохвильовка.