Як швидко очистити решітку газової плити: універсальні способи

Не кожна господиня знає, як відмити решітку газової плити. Залишки їжі та жировий шар, пил поступово збільшуються та в'їдаються в поверхню. Розповідаємо універсальні способи, які допоможуть почистити решітку газової плити від бруду й жиру.

Решітки від газової плити, в залежності від матеріалу, з якого зроблені, бувають:

Чавунними, вони відрізняються великою вагою, водночас вони вкрай вибагливі в догляді — не витримують жорстких абразивів, агресивних мийних засобів і тривалого контакту з водою.

Емальованими — до утворення нагару виглядають гладкими і блискучими, бояться механічних пошкоджень.

Стальними — це найневибагливіші до чищення решітки, у початковому вигляді мають блискучу металеву поверхню, однак у процесі експлуатації зазвичай вкриваються чорним нагаром.

Спосіб миття решітки залежить від її конструкції, найзручніше, звичайно, чистити знімні ґрати. Перед миттям потрібно зняти з решітки, якщо є, всі пластикові й гумові деталі. Залежно від матеріалу виготовлення, решітку можна замочити в розчині мийного засобу, відправити до посудомийної машини або пропарити в духовці. Для очищення важкодоступних місць можна використовувати стару зубну щітку.

Засоби для чищення решітки залежать від матеріалу, з якої вона виготовлена. Розповідаємо про універсальні народні способи чищення чавунної, емальованої чи сталевої решітки газової плити.

Перед тим, як чистити, решітки бажано замочити у воді. Чавунні ґрати погано взаємодіють з водою, а ось емальовані та сталеві перед обробленням краще на кілька годин замочити в гарячій воді із засобом для миття посуду, мийним засобом для кухонних поверхонь або содою.

Якщо є парогенератор — це найефективніший метод усунути жир і нагар з решітки будь-якого типу. Як пароочисник, можна використовувати духовку — помістіть внизу вогнетривку місткість із водою, а решітку — на рівень вище. Потрібно стежити за рівнем води в піддоні — в міру випаровування її кількість слід регулярно поповнювати. Щоб збільшити ефект, у воду можна додати кілька столових ложок оцту.

Очистити решітку газової плити можна в пакеті за допомогою нашатиря. Нашатирний спирт залишається лідером серед народних засобів по очищенню решіток. Потрібно пам'ятати, що всі роботи з нашатирем потрібно проводити на відкритому повітрі. Помістіть ґрати в щільний пакет із застібкою і рівномірно розпорошіть нашатир на поверхні решітки. Залишіть решітку в пакеті з нашатирем на ніч, після чого шматки нагару можна легко видалити звичайною кухонною губкою.

Гірчичний порошок — найбільш екологічний засіб для розчинення жиру. Змішайте суху гірчицю з водою до консистенції кашки та нанесіть суміш на 1-2 години, після чого змийте її. Для посилення ефекту можна додати до гірчичної суміші оцет і засіб для миття посуду.

Ще один народний рецепт — це проварити решітку в мильному розчині. Натріть господарське мило, додайте канцелярський клей і воду, проваріть решітку в киплячій суміші та залиште на плиті на годину. Після цього помістіть у холодну воду — нагар відійде разом із шаром клею. Цей спосіб не підходить для емалі.

Свіжі забруднення видалити набагато простіше. Тому краще започаткувати звичку щотижневого чищення решіток газової плити від бруду.

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