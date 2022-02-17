Як швидко почистити пральну машину від цвілі: усього два інгредієнта, які є в кожному домі

Як швидко почистити пральну машину від цвілі: усього два інгредієнта, які є в кожному домі

На жаль, не всі господині пам’ятають, що пральну машину необхідно регулярно чистити, щоб всередині не накопичувався осад. Адже пізніше він стане причиною появи цвілі, грибка і неприємного запаху. Тому дуже важливо знати, як почистити пральну машину від цвілі. Про простий та швидкий спосіб з використанням підручних засобів читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як повідомляє видання Treehugger, якщо ви не хочете використовувати дорогі і не завжди безпечні хімічні засоби, але не знаєте, як почистити пральну машину від цвілі, вам допоможе всього два інгредієнта: оцет і сода. Їх можна знайти в кожному домі і використання цих речовин кілька разів на рік точно вбереже пральну машину від грибка, цвілі та неприємного запаху.

Як почистити пральну машину від цвілі: вертикальне завантаження

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1. Крок перший: запустіть пральну машину з оцтом

Оберіть режим прання з найгарячішою температурою води, додайте 4 склянки білого оцту і запустіть прання. Як тільки машинка повністю заповниться рідиною, зупиніть її та дайте постояти так близько години. Оцет допоможе очистити стінки пральної машини від накипу та осаду.

2. Крок другий: очистіть пральну машину зовні та дозатор

Ящик з дозатором засобу для прання — це саме та частина пральної машини, про яку всі забувають. А дарма. Її потрібно ретельно очистити за допомогою зубної щітки та води з оцтом. Не забудьте протерти оцтом також зовнішні стінки машини.

3. Крок третій: увімкніть пральну машину знову

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Якщо вже пройшла одна година після того, як ви залили в пральну машину оцет, можете запустити цикл знову, щоб вона закінчила прання. Зачекайте, щоб вона повністю стекла.

4. Крок четвертий: а тепер додайте харчової соди

Як почистити пральну машину від цвілі? Одним оцтом зробити це неможливо. Потрібна ще харчова сода. Відразу, коли закінчився цикл прання з оцтом, потрібно запустити наступний. В барабан потрібно насипати 1 склянку соди, додати кілька крапель ефірної олії на вибір (чебрець, орегано, лаванда, гвоздика, шавлія). Виберіть найдовший режим прання з теплою температурою води і запускайте.

5. Крок п’ятий: висушіть

Після закінчення прання, відкрийте кришку пральної машини і дайте їй повністю висохнути всередині.

Як почистити пральну машину від цвілі: горизонтальне завантаження

Білий оцет і харчова сода: як почистити пральну машину від цвілі / pixabay.com

1. Крок перший: збризнути оцтом

Через горизонтальне завантаження очистити пральну машину від цвілі може бути складніше. Тут вам знадобиться розпилювач. З його допомогою потрібно побризкати на всі внутрішні стінки машини білий оцет. Залишіть рідину на деякий час.

2. Крок другий: не забувайте про гумові прокладки

Коли господині задумуються, як почистити пральну машину від цвілі, чомусь про гумові прокладки часто забувають. Але саме там накопичується найбільше плісняви. Тому обов’язково нанесіть на них найбільше оцту. А потім візьміть ганчірку і добре протріть поверхню.

3. Крок третій: тепер потрібно промити оцтом

Закрийте дверцята, виберіть найдовший режим прання з найгарячішою температурою води, в дозатор для миючого засобу налийте 2 склянки білого оцту та дочекайтесь завершення циклу.

4. Крок четвертий: тепер харчова сода

Коли цикл прання завершиться, відчиніть дверцята і насипте безпосередньо всередину півсклянки харчової соди з кількома краплями ефірної олії. Виберіть ті ж налаштування, що і раніше, та запустіть машину.

5. Крок п’ятий: витирайте

Коли прання закінчиться, відчиніть дверцята і витріть стінки насухо ганчіркою. Тепер ви знаєте, як почистити пральну машину від цвілі без використання хімічних засобів.