Як швидко позбутися мокриці в квартирі чи будинку: хімія та народні засоби

Мокриці - ракоподібні, які люблять місця з підвищеною вологістю. На жаль, ці організми все частіше можна зустріти в домі і таке сусідство зовсім не приваблює. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чим вивести мокриці.

Мокриці бувають бурого або темно-сірого кольору. Ззовні їхнє тіло вкрите хітиноподібним панцирем, має вигляд кольчуги, яка складається з окремих лусочок. Саме за цією особливістю мокрицю легко впізнати. Вона швидко пересувається, попри невеликі розміри. Перебуваючи в квартирі чи будинку, мокриці ведуть досить потаємне життя, проявляють активність вночі. Вдень ховається у темних та вологих місцях. Тривалість життя - приблизно один рік. Розмножуються відкладанням яєць в літній період.

Звідки мокриця з'являється в будинку чи квартирі

Саме підвищенна вологість є сприятливими умовами для існування мокриці в будинку. Вони люблять селитися у ванній кімнаті, в кухні, а також там, де зберігаються вологі речі (ганчірки, тканина). Але є й інші причини:

велика кількість сміття - темні недоступні місця, де можна поживитися залишками продуктів найбільше люблять мокриці, а тому їх надзвичайно приваблюють відра для компосту, смітники з підгнилими овочами та фруктами;

- темні недоступні місця, де можна поживитися залишками продуктів найбільше люблять мокриці, а тому їх надзвичайно приваблюють відра для компосту, смітники з підгнилими овочами та фруктами; вологі горщики з кімнатними рослинами - природнім середовищем існування мокриці є земля, а тому вологість у вазоні їм дуже подобається (потрапити в будинок вони можуть з ґрунтом або коли рослини виставляють надвір влітку);

- природнім середовищем існування мокриці є земля, а тому вологість у вазоні їм дуже подобається (потрапити в будинок вони можуть з ґрунтом або коли рослини виставляють надвір влітку); протікаючі труби, сирість - це може бути не лише підвальне, але й жиле приміщення;

- це може бути не лише підвальне, але й жиле приміщення; велика кількість елементів з натуральної деревини - часто в цьому матеріалі накопичується багато вологи, а ще він може підгнивати зсередин, що сподобається мокриці.

Чи мокриці кусаються

Чи мокриці кусаються? / Фото: pixabay.com

Хоч мокриці чимось і схожі на клопів, вони не кусаються. Будова їхнього щелепного апарату підходить лише для подрібнення м'яких органічних залишків. А тому вони не можуть не лише прокусити, але й якось пошкодити шкірні покриви людини чи тварини. Побачивши мокрицю в домі - не хвилюйтеся. На вас чи членів вашої родини вона не нападе.

Мокриці в квартирі: яка від них шкода

В своєму середовищі існування мокриці живляться органічними залишками, збагачуючи ґрунт своїми відходами. Однак, якщо їжі для них буде недостатньо, вони можуть харчуватися пагонами кімнатних квітів. Коли мокриць в квартирі чи будинку стає забагато, вони сильно ущільнюють ґрунт в вазонах, що призводить до нестачі кисню. Хоча вони особливо не шкодять, проте і користі принести ніякої не можуть. Чому слід вивести мокриці з будинку:

мокриці мають неприємний зовнішній вигляд - важко розслабитися у власному домі, коли знаєш, що зовсім поруч живуть ці істоти;

вони харчуються залишками їжі, які залишаються на їхніх лапках - згодом вони можуть переносити спори грибків та плісняву по всьому будинку, наприклад, вночі мокриця може пробігтися по залишенним на столі фруктам чи овочам;

ці організми можуть приносити шкоду кімнатним рослинам - вони об'їдають листки та пошкоджають кореневу систему, якщо атаки масштабні, квітка може навіть загинути.

Мокриці можуть швидко розмножуватися та утворювати в квартирі кілька колоній. А тому важливо підібрати засоби від мокриць, які допоможуть вам позбутися цих ракоподібних.

Як вивести мокриці з квартири: народні засоби

Чим вивести мокрицю з квартири / Фото: pixabay.com

Розпочинати боротьбу варто з натуральних засобів, які не принесуть жодної шкоди вашому здоров'ю. Тут є кілька варіантів, як позбутися мокриць в будинку:

Зробити картопляні обманки - в кількох картоплинах потрібно просверлити невеликі дірочки та розкласти їх по всьому будинку. Шкідників буде вабити запах соку, тож вони залізуть всередину, щоб поживитися. Почекайте кілька днів, а тоді просто викиньте всю картоплю на звалище. Приготувати розчин тютюну, червоного перцю та соди - на літр теплої води потрібно взяти рівні пропорції всіх цих речовин та перемішати. Нанесіть розчин на ті місця, де найбільше скупчуються мокриці. Не забудьте протерти кутки та стики стін з підлогою. Сіль - спочатку потрібно добре прогріти та висушити приміщення, де живуть мокриці, а потім розсипати по підлозі сіль. Вона буде поглинати залишки вологи, а тому середовище існування мокриці стане несприятливим. Розчин сухого квасу - вам знадобиться півлітра води та 100 г речовини, ретельно розмішайте та обприскайте розчином всі місця, де полюбляють з'являтися організми. Розчин борної кислоти чи побутової хлорки - ці речовиини також потрібно розвести у воді, а тоді просто розпилити в кожній кімнаті. Мокрий віник - ворсинки віника з проса потрібно намочити і залишити на ніч. За цей період мокриці залізуть всередину. Зранку ви можете просто витрусити їх надворі.

Хімія

Хімічні засоби від мокриці / Фото: pixabay.com

Якщо народні засоби від мокриці не допомогли або ці шкідники дуже сильно розмножилися, потрібно використати хімію. В магазині можна знайти чималий арсенал:

гелі;

репеленти;

пастки-приманки;

крейда;

тверді отрути;

інсектициди.

Зверніть увагу, що деякі з них є досить токсичними, але гарантують хороший результат, інші - менш шкідливі, але гірше діють. Тому перед використанням обов'язково прочитайте протипоказання та інструкцію від виробника. Особливо, якщо в домі є маленькі діти чи домашні улюбленці. Працювати з хімічними засобами від мокриць можна лише в захисних рукавичках, а після нанесення не забудьте залишити кімнату на кілька годин та провітрити її.

Профілактика повторної появи

Профілактика появи мокриць в домі / Фото: pixabay.com

Чим вивести мокрицю з квартири ви вже знаєте, але що робити, щоб шкідник не з'явився в будинку повторно? Потрібно просто дотримуватися простих рекомендацій:

регулярно провітрюйте приміщення;

не давайте з'являтися зайвій волозі;

слідкуйте, щоб сантехніка та труби залишалися справними і не підтікали;

регулярно прибирайте в будинку, мийте посуд та виносьте сміття.

Дуже важливо під час прибирання не забувати про важкодоступні місця, наприклад під ванною. Саме там люблять селитися мокриці.