Як швидко позбутися мокриці в квартирі чи будинку: хімія та народні засоби

Мокриці - ракоподібні, які люблять місця з підвищеною вологістю. На жаль, ці організми все частіше можна зустріти в домі і таке сусідство зовсім не приваблює. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чим вивести мокриці.
Мокриці бувають бурого або темно-сірого кольору. Ззовні їхнє тіло вкрите хітиноподібним панцирем, має вигляд кольчуги, яка складається з окремих лусочок. Саме за цією особливістю мокрицю легко впізнати. Вона швидко пересувається, попри невеликі розміри. Перебуваючи в квартирі чи будинку, мокриці ведуть досить потаємне життя, проявляють активність вночі. Вдень ховається у темних та вологих місцях. Тривалість життя - приблизно один рік. Розмножуються відкладанням яєць в літній період.
Звідки мокриця з'являється в будинку чи квартирі
Саме підвищенна вологість є сприятливими умовами для існування мокриці в будинку. Вони люблять селитися у ванній кімнаті, в кухні, а також там, де зберігаються вологі речі (ганчірки, тканина). Але є й інші причини:
- велика кількість сміття - темні недоступні місця, де можна поживитися залишками продуктів найбільше люблять мокриці, а тому їх надзвичайно приваблюють відра для компосту, смітники з підгнилими овочами та фруктами;
- вологі горщики з кімнатними рослинами - природнім середовищем існування мокриці є земля, а тому вологість у вазоні їм дуже подобається (потрапити в будинок вони можуть з ґрунтом або коли рослини виставляють надвір влітку);
- протікаючі труби, сирість - це може бути не лише підвальне, але й жиле приміщення;
- велика кількість елементів з натуральної деревини - часто в цьому матеріалі накопичується багато вологи, а ще він може підгнивати зсередин, що сподобається мокриці.
Чи мокриці кусаються
Хоч мокриці чимось і схожі на клопів, вони не кусаються. Будова їхнього щелепного апарату підходить лише для подрібнення м'яких органічних залишків. А тому вони не можуть не лише прокусити, але й якось пошкодити шкірні покриви людини чи тварини. Побачивши мокрицю в домі - не хвилюйтеся. На вас чи членів вашої родини вона не нападе.
Мокриці в квартирі: яка від них шкода
В своєму середовищі існування мокриці живляться органічними залишками, збагачуючи ґрунт своїми відходами. Однак, якщо їжі для них буде недостатньо, вони можуть харчуватися пагонами кімнатних квітів. Коли мокриць в квартирі чи будинку стає забагато, вони сильно ущільнюють ґрунт в вазонах, що призводить до нестачі кисню. Хоча вони особливо не шкодять, проте і користі принести ніякої не можуть. Чому слід вивести мокриці з будинку:
- мокриці мають неприємний зовнішній вигляд - важко розслабитися у власному домі, коли знаєш, що зовсім поруч живуть ці істоти;
- вони харчуються залишками їжі, які залишаються на їхніх лапках - згодом вони можуть переносити спори грибків та плісняву по всьому будинку, наприклад, вночі мокриця може пробігтися по залишенним на столі фруктам чи овочам;
- ці організми можуть приносити шкоду кімнатним рослинам - вони об'їдають листки та пошкоджають кореневу систему, якщо атаки масштабні, квітка може навіть загинути.
Мокриці можуть швидко розмножуватися та утворювати в квартирі кілька колоній. А тому важливо підібрати засоби від мокриць, які допоможуть вам позбутися цих ракоподібних.
Як вивести мокриці з квартири: народні засоби
Розпочинати боротьбу варто з натуральних засобів, які не принесуть жодної шкоди вашому здоров'ю. Тут є кілька варіантів, як позбутися мокриць в будинку:
- Зробити картопляні обманки - в кількох картоплинах потрібно просверлити невеликі дірочки та розкласти їх по всьому будинку. Шкідників буде вабити запах соку, тож вони залізуть всередину, щоб поживитися. Почекайте кілька днів, а тоді просто викиньте всю картоплю на звалище.
- Приготувати розчин тютюну, червоного перцю та соди - на літр теплої води потрібно взяти рівні пропорції всіх цих речовин та перемішати. Нанесіть розчин на ті місця, де найбільше скупчуються мокриці. Не забудьте протерти кутки та стики стін з підлогою.
- Сіль - спочатку потрібно добре прогріти та висушити приміщення, де живуть мокриці, а потім розсипати по підлозі сіль. Вона буде поглинати залишки вологи, а тому середовище існування мокриці стане несприятливим.
- Розчин сухого квасу - вам знадобиться півлітра води та 100 г речовини, ретельно розмішайте та обприскайте розчином всі місця, де полюбляють з'являтися організми.
- Розчин борної кислоти чи побутової хлорки - ці речовиини також потрібно розвести у воді, а тоді просто розпилити в кожній кімнаті.
- Мокрий віник - ворсинки віника з проса потрібно намочити і залишити на ніч. За цей період мокриці залізуть всередину. Зранку ви можете просто витрусити їх надворі.
Хімія
Якщо народні засоби від мокриці не допомогли або ці шкідники дуже сильно розмножилися, потрібно використати хімію. В магазині можна знайти чималий арсенал:
- гелі;
- репеленти;
- пастки-приманки;
- крейда;
- тверді отрути;
- інсектициди.
Зверніть увагу, що деякі з них є досить токсичними, але гарантують хороший результат, інші - менш шкідливі, але гірше діють. Тому перед використанням обов'язково прочитайте протипоказання та інструкцію від виробника. Особливо, якщо в домі є маленькі діти чи домашні улюбленці. Працювати з хімічними засобами від мокриць можна лише в захисних рукавичках, а після нанесення не забудьте залишити кімнату на кілька годин та провітрити її.
Профілактика повторної появи
Чим вивести мокрицю з квартири ви вже знаєте, але що робити, щоб шкідник не з'явився в будинку повторно? Потрібно просто дотримуватися простих рекомендацій:
- регулярно провітрюйте приміщення;
- не давайте з'являтися зайвій волозі;
- слідкуйте, щоб сантехніка та труби залишалися справними і не підтікали;
- регулярно прибирайте в будинку, мийте посуд та виносьте сміття.
Дуже важливо під час прибирання не забувати про важкодоступні місця, наприклад під ванною. Саме там люблять селитися мокриці.