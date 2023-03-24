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Як швидко та ефективно прибрати мішки під очима? Лікар офтальмологічного центру Ексімер про блефаропластику Новини компаній

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Як швидко та ефективно прибрати мішки під очима? Лікар офтальмологічного центру Ексімер про блефаропластику

Навислі верхні повіки й мішки під очима часто зрадницьки видають наш вік, стан і настрій. Тоді на допомогу приходить сучасна хірургія, зокрема блефаропластика.

Розповідає Юлія Лейченко, офтальмопластичний хірург медцентру «Ексімер».

Чому виникають мішки під очима навіть в молодому віці?

Ми говоримо “мішки” під очима або по-науковому периорбітальні грижі, але насправді це випинання жирової клітковини, якою окутане саме очне яблуко. 

Так створила природа, щоб людське око було захищеним від будь-яких пошкоджень.

Але з віком, коли тканини навколо очей втрачають пружність і розтягуються, або є генетична схильність, відбувається випинання жирової тканини, що й створює мішки під очима. І безумовно це виглядає не дуже привабливо.

Чи можна без хірургічного втручання позбутися набряків під очима?

Звісно, здоровий спосіб життя, гарний сон, відвідування косметолога – все це укріплює тканини навколо очей і зменшує випинання жирової тканини. Проте настає певний час, коли вже ні відпочинок, ні прогулянки на свіжому повітрі, ні всілякі досягнення косметології не можуть замаскувати цей дефект. І тоді людина звертається до офтальмопластичного хірурга, щоби позбутися цієї проблеми.

Хто зазвичай звертається за блефаропластикою?

Цікаво, що на сьогоднішній день ця процедура є дуже популярною не лише серед жінок, але й чоловіків. 

Також до нас приходять пацієнти з травматичними ушкодженнями, рубцями повік, новоутвореннями, а також люди, які мають вікові зміни повік (завороти чи вивороти). 

Таким чином, поряд з естетичною блефаропластикою – велика частка пацієнтів, – це люди, які потребують саме реконструктивної блефаропластики. 

Причому за якісною пластикою не обов’язково їхати за кордон. В нас так само пропонуються сучасні технології. Звісно, йдеться про медклініки, оснащені високотехнологічним обладнанням. Тут можна зробити різноманітні офтальмопластичні операції з мінімальним ризиком ускладнень та швидким реабілітаційним періодом. 

В якому віці краще робити блефаропластику?

Щодо віку, то немає якихось певних обмежень. Адже і у молодому віці  можуть бути яскраво виражені мішки під очима, які не подобаються людині, і вона прагне їх позбутися. А є й вроджені вади, які заважають нормально жити. Тому цю операцію можна робити незалежно від того, скільки вам років.

Скільки треба часу, щоб відновитися після операції?

Сучасні методики є надзвичайно високотехнологічними і міні-інвазивними. У нас в офтальмологічному центрі “Ексімер” ми використовуємо радіохвильовий ніж, сучасний надточний інструментарій, мікроскопи – все це робить термін реабілітації після операції – мінімальним. Пацієнти після операції можуть вже через 2-3 години їхати додому.

Щодо повернення до звичного життя, то тут має пройти 5-7 днів, і людина може виходити на роботу, звичайно, якщо це не пов'язано з важкими фізичними навантаженнями. 

Чи довго триває омолоджувальний ефект після блефаропластики?

Гарний молодий вигляд може залишатися довгий період часу – десять і навіть більше років. 

Звісно, для закріплення тривалого ефекту треба доглядати за шкірою – відвідувати косметолога, вести здоровий спосіб життя і підтримувати стабільну вагу. 

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Дата публікації
Перегляди
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