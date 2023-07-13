Як швидко вивести траву з одягу та кросівок: дієві методи в домашніх умовах

Швидко та ефективно: перевірені методи виведення плям від трави з одягу та кросівок.

Після прогулянок чи пікніків на природі часто доводиться видаляти плями від трави з одягу та взуття. Але від застосування хімічних засобів річ може пошкодитися, оскільки пляма відпирається не відразу. У статті зібрано декілька перевірених способів, як швидко видалити траву з білих і кольорових речей та кросівок підручними засобами, не завдаючи їм шкоди.

Як вивести плями з білого одягу

Відбілюючі засоби зазвичай дуже агресивно впливають на тканину, тому не завжди підходять для виведення плям. Часто після відбілювання на одязі залишаються жовті плями чи висвітлені ділянки тканини. Або взагалі псується сама структура тканини, з’являються дірки. Тут допоможе народний спосіб - розчин перекису водню 3%. Процедуру виведення плями слід виконати наступним чином:

нанести на ватний диск перекис водню, додати кілька крапель нашатирного спирту;

ретельно протерти ватним диском пляму;

залишити на 15 хвилин;

потім добре промити водою.

Якщо тканина делікатна - вовна чи шовк, на пляму можна нанести сік лимона і потримати 40 хвилин, у разі потреби повторити.

Як відіпрати плями з кольорових речей

Трав’яний сік має пігмент, схожий на барвник, і досить швидко в’їдається в тканину. Тому пляму від трави спочатку необхідно виводити, а не замочувати. Якщо з першого разу пляма не зникла, потрібно буде повторити. Для виведення плями з кольорового одягу застосовують сіль, столовий оцет чи окріп.

Виведення плями за допомогою солі:

на 1 літр води додати 10 столових ложок солі;

ретельно розмішати і процідити розчин у разі потреби;

замочити на дві-три години потім випрати у пральній машині.

Щоб видалити пляму з трави окропом, спочатку перевірте інформацію, чи не зіпсується одяг. Покладіть у ємність заплямовану річ, налийте на пляму окропу, згодом виперіть як зазвичай.

Якщо застосовуєте столовий чи винний оцет, його потрібно трохи налити на пляму, потім добре втерти зубною щіткою, залишити на годину і випрати річ.

Як відіпрати траву із джинсів

Джинси – найулюбленіший одяг для прогулянок, відпочинку та пікніків, тому вони забруднюються найчастіше. Структура тканини дуже пориста, видалити пляму з трави буває досить складно. Тут допоможуть сода, оцет, горілка і просте господарське мило.

Для виведення плями оцтом та содою потрібно:

змочити пляму водою;

потім посипати забруднену ділянку содою, налити оцту, щоб відбулася хімічна реакція;

зачекати кілька хвилин та промити водою.

Щоб вивести пляму з трави господарським милом, необхідно зробити мильний розчин: натерти мила, розчинити у воді, і замочити у розчині джинси. Залишити річ на 15-20 хвилин та випрати, за необхідності повторити.

Ще можна вивести пляму нашатирним спиртом чи горілкою. Необхідно:

нанести на ватний диск розчин спирту чи горілку;

втерти рідину в пляму та залишити на 15 хвилин;

потім випрати річ.

Як відмити траву з кросівок

Відмити траву з кросівок допоможуть зубна паста, сода або сіль – на вибір. Як це зробити:

змочити пляму водою;

нанести сіль, соду чи зубну пасту;

добре натерти забруднену ділянку;

після виведення плями протерти взуття вологою, потім сухою ганчіркою.

Також за схожим алгоритмом можна використати лимонну кислоту, розчинивши її у гарячій воді за пропорцією 1:3.

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