Як швидко зварити буряк, щоб овоч був м'яким та не втратив своєї користі

Розповідаємо про всі способи, як зварити буряк не лише швидко, але й так, щоб він зберіг всі поживні властивості, був м'яким та смачним.

Залежно від розмірів буряка, сорту, щільності коренеплоду, буряк може варитися до готовності від 20 хвилин до декілька годин. Найшвидше можна зварити буряк невеликого розміру з тонкою шкіркою. Готовий буряк легко проколюється.

Як швидко зварити буряк в каструлі

Залийте помитий буряк холодною водою, щоб рідина була на палець вище коренеплоду. Не соліть воду. Після того, як вода закипить, варіть на середньому вогні пів години. Злийте гарячу воду та залийте буряк холодною водою. В міру нагрівання води, зливайте її. Таким чином буряк дійде до готовності, а вітамінів збережеться більше. Ще один варіант варіння такий - у каструлю з буряком з киплячою водою обережно додайте 2 ст. л рослинної олії, щоб підвищити температуру кипіння. Варіть овоч під кришкою 30 хвилин, а потім поставте каструлю під проточну холодну воду на 10 хвилин.

Як швидко зварити буряк

Як приготувати буряк в мікрохвильовій печі

В чому ви б не готували овоч, для швидкого варіння буряка беріть коренеплід з тоненькою шкірою.

Помитий буряк покладіть в місткість для мікрохвильової печі, налийте воду.

Варіть з закритою кришкою при максимальній потужності 12 хвилин, якщо потужність менша, збільште час приготування. Залиште буряк ще на 15 хвилин.

Якщо немає спеціального посуду для мікрохвильової печі, можна використовувати харчовий пакет на зіпі.

Технологія приготування буряка в пакеті

Зробіть в пакеті на зіпі декілька проколів, помістить туди помитий овоч.

Покладіть пакет з буряком на тарілку для СВЧ-печі та готуйте на повній потужності 12 хвилин, відповідно на меншій потужності – більше.

Після завершення режиму, залиште пакет в мікрохвильовій печі на хвилин 15, дверцята не відкривайте.

Як зварити буряк в пакеті

Як зварити буряк за 7 хвилин

Так швидко можна приготувати лише молодий буряк в пакеті при повній потужності мікрохвильової печі. Після завершення режиму приготування, залиште буряк при закритих дверцятах в печі хвилин на 15. Потім ще прокладіть пакет з буряком у холодну воду. Це зробить коренеплід м’якішим, до того ж його буде легше чистити.

Як зварити буряк в мультиварці

Найкраще для цього скористатися режимом "Варка на пару". Помитий овоч розмістіть на спеціальній решітці в мультиварці, налийте воду на дно чаші. Закрийте мультиварку, встановіть зазначений режим пароварки. Таким чином буряк залежно від сорту буде варитися до готовності до години, може і більше.

Як запекти буряк в духовці

Вимитий та обсушений буряк змастіть олією, заверніть фольгу та запікайте в духовці при температурі 180-190°C до пів години.

Як запекти буряк в духовці

Як зварити буряк для салату

Щоб швидко зварити буряк для того ж вінегрету чи іншого салату, скористайтеся мікрохвильовою піччю.

Помитий буряк залийте гарячою водою, щоб він був повністю покритий рідиною.

Для збереження кольору буряку, додайте у воду одну ложку оцту або лимонного соку в розрахунку на 1 л води.

Варіть під кришкою 10 хвилин при середній потужності. При недостатній готовності, продовжить варіння.

Злийте гарячу воду і додайте холодну. Залиште на 15 хвилин, щоб буряк краще чистився.

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