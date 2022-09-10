Як швидко зварити горох без замочування: в мультиварці, мікрохвильовій печі, каструлі

Горох - корисна та дуже смачна бобова культура. Його часто використовують для приготування різноманітних страв. Однак, цей продукт зазвичай довго розварюється, тому його потрібно замочувати на довгий час. Але що робити, якщо немає вільного часу? Як швидко зварити горох без замочування - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завжди можна знайти ефективні шляхи вирішення будь-якої проблеми. Існує чимало способів, що допомагають зварити горох без замочування. Однак ми розглянемо лише найдієвіші з них.

Як швидко зварити горох для супу без замочування

Якщо додати до супу горох, страва виходить ситною та дуже смачною. Однак більшість людей не люблять готувати такий суп саме через те, що горох потрібно замочувати. Чи можна обійтися без цього?

Як швидко зварити горох для супу без замочування? В цьому випадку існує два способи. Насамперед, купувати потрібно саме колотий горох, адже цілий буде варитися надто довго.

Потім горошинки промиваються під проточною водою 2-3 рази. Зверніть увагу, що вода повинна стати повністю прозорою.

Потім горох необхідно відправити в каструлю з холодною водою, яку зарання трішки підсолюють. Коли рідина закипить, потрібно варити горох близько 10 хвилин, а потім додати склянку крижаної води. Десь через 15 хвилин горох стане майже повністю м'яким. Весь процес приготування за цим способом займає не більше півгодини.

А щоб отримати розсипчастий горох, процедуру з крижаною водою потрібно повторити ще раз.

Як швидко зварити горох для супу / Фото: pixabay.com

Є ще один спосіб, як швидко зварити горох для супу без замочування:

У воде, де ви будете варити горох, потрібно додати невелику кількість соняшникової олії (без запаху) чи шматочок вершкового масла. Вони допоможуть утворити на поверхні рідини тонку плівку, яка і пришвидшить процес приготування. Коли рідина закипить, зачекайте 15 хвилин, а тоді додайте 1/2 чайні ложки харчової соди (на 2 л води). Горох розвариться вже через 10-15 хвилин. Після цього в каструлю можна додати трішки цукрового піску. Але не забудьте промити зварений горох під проточною водою, щоб позбутися солодкого смаку.

Ці способи допоможуть вам швидко зварити горох для супу без замочування і поласувати ситною стравою на обід чи вечерю.

Як швидко зварити горох в каструлі

Любите горохове пюре, але ситний гарнір готується надто довго? Якщо використовувати колотий горох та запам'ятати кілька важливих порад, ви зможете готувати страву набагато швидше.

Спочатку горох кілька разів ретельно промивається, поки вода не стане прозорою. Потім його потрібно залити окропом, накрити кришкою та залишити на 1 годину. Звичайно, якщо ви маєте більше вільного часу, краще залишати на довший період. Після цього вода зливається, а горох вариться. Через 30 хвилин він буде готовим і його можна буде розтовкти в пюре.

Зверніть увагу, що сіль варто додавати до страви в останню чергу. Якщо посолити воду до того, як горох розвариться, приготування може сильно затягнутися.

Задяки цьому методу ви будете знати, як швидко зварити горох без замочування в каструлі. Вам знадобиться всього півтори години. За цей час можна придумати, що приготувати до гарніру.

Як швидко зварити горох в мікрохвильовій печі

Сучасна кухонна техніка значно полегшує приготування різноманітних страв. Наприклад, в мікрохвильовій печі можна швидко зварити горох без необхідності його попередньо замочувати.

Краще брати колотий горох, який ретельно промивають у воді, поки вона не стане прозорою. Після цього горошини покривають рідиною і залишають на 1-2 години.

Потім воду зливають, ще раз промивають горох і перекладають його у ємність, яка підходить для мікрохвильової печі. Наприклад, керамічну посудину.

До гороху потрібно додати води (пропорції 1:2), підсолити, накрити кришкою і поставити у мікрохвильову піч. Вибрати режим "Каша" і варити 30 хвилин.

Коли горох готовий, його потрібно витягнути, додати спеції та вершкове масло. Добре смакують також підсмажені овочі. Все ретельно розмішати і поставити у мікрохвильову піч ще на 10 хвилин.

Як зварити горох в мультиварці без замочування

Як швидко зварити горох без замочування / Фото: pixabay.com

Мультиварка - універсальна кухонна техніка, яка останнім часом стала дуже популярною серед українців. Горох в ній також можна приготувати. Колоті горошини спочатку необхідно промити під водою, поки рідина не стане прозорою. Також для цього рецепту вам знадобляться цибулина, морквина і ваші улюблені спеції.

Приготування дуже просте:

Моркву потрібно промити і очистити. Потім нарізати на кубики невеликого розміру. Подрібними цибулину і перекласти з морквою до чаші мультиварки. Додати три склянки промитого гороху. Додати п'ять склянок води, злегка підсолити і все перемішати. Вибрати режим "Тушкування" на 2 години. При необхідності готову страву можна підсолити.

Як швидко зварити горох на рибалку

Рибалки добре знають, що горох можна використовувати як підгодівлю або додаткову насадку. Однак, потрібно знати як правильно зварити горох і не витратити на цей процес багато часу.

Зазвичай горошини спочатку замочують цілу добу. Але стільки часу є не завжди. Що робити в такому випадку? Горошини потрібно добре промити, висипати у термос (його потрібно заповнити на 1/3). Додати невелику кількість харчової соди і залити крутим окропом. Не забудьте зверху залишити трішки місця, адже горох буде збільшуватися в масі.

Потім термос закрутити та залишити на 6 годин. Краще зробити цю процедуру з вечора, тоді рано вранці вже можна йти ловити рибу.