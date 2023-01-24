Як швидко зварити квасолю: всі відомі лайфгаки

Як правильно замочувати квасолю перед варінням, як швидко зварити її, якщо немає часу на замочування, чиатйте в матеріалі ТСН.ua

Насамперед важливо перебрати квасолю, вона не повинна бути старою, бобові, які пролежали понад рік не будуть м'якими, скільки їх не вари. Перебрати та викинути зморщені боби також не завадить, потім промийте квасолю під холодною водою.

Як замочувати квасолю перед приготуванням

Замочена квасоля вариться набагато швидше. Потім, під час замочування частково розчиняються олігосахариди, що викликають підвищене газоутворення у кишківнику. Також існує думка, що під час замочування, квасоля втрачає фітинову кислоту, яка перешкоджає. всмоктуванню цинку, кальцію, магнію та заліза.

Квасолю можна залити холодною водою, у пропорції один до п'яти. Для такого замочування потрібний час — від 12 годин до доби.

Набагато швидше справа піде, якщо замочувати квасолю у гарячій воді у тій же пропорції, що у холодній. Гарячий спосіб існує у двох варіантах — просто залити гарячою водою бобові, другий спосіб припускає доведення квасолі до кипіння до декілька хвилин, а потім настоювання в гарячій воді.

Як приготувати квасолю без замочування

Поставте варитися незамочену квасолю як завжди, після закипання води додайте до неї харчову соду буквально на кінчику ножа. Сода зменшить час варіння квасолі до години.

Другий спосіб полягає у додаванні до квасолі холодної води під час варіння. Для варіння потрібно взяти велику каструлю. Поставити незамочену квасолю на вогонь. Щойно вода закипить, додати до неї склянку холодної води. Щоразу повторювати — під час закипання, додавати по склянці холодної води і так чотири, п'ять разів. Таким способом квасоля може зваритися за 40 хвилин.

Як варити квасолю у каструлі, мультиварці, скороварці, мікрохвильовій печі

У каструлі квасолю залийте водою, так щоб вона покривала її повністю. Варити потрібно на невеликому вогні, краще не накривати кришкою, щоб не збіглася, за потреби доливати воду у каструлю.

У мультиварці квасолю краще готувати в режимі "тушкування" від півтори години й довше.

Щоб зварити квасолю в скороварці, залийте її водою так, щоб чаша була заповнена не більше ніж наполовину. Закрийте кришкою та поставте на сильний вогонь. Коли з клапана почне виходити пара, зменште вогонь та варіть 10-15 хвилин. Після чого зніміть скороварку з плити та не відкривайте 20-30 хвилин.

Швидко можна зварити квасолю в мікрохвильовій печі. Для цього потрібно висипати її в скляний посуд, залити холодною водою, потім поставити в мікрохвильову піч на 10 хвилин на максимальну потужність. Після цього квасолю потрібно перемішати, посолити та знову поставити варитися на 15-20 хвилин до повної готовності.

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