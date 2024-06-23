Як ситуація на фронті зміниться в найближчі два місяці: мольфар зробив важливе передбачення

За його словами, карти Таро “Колесо Фортуни” та “Імператор” вказують на раптові зміни на фронті.

В Україні на фронті в найближчі два місяці можуть відбутися значні зміни. ЗСУ будуть посилювати свої позиції та проводитимуть активні контратаки. І це призведе до помітних успіхів на певних напрямках.

Про це в інтерв’ю “Уніану” повідомив мольфар Макс Гордєєв.

За його словами, карти Таро “Колесо Фортуни” та “Імператор” вказують на раптові зміни на фронті. ЗСУ будуть посилювати свої позиції, проводитимуть активні контратаки - вони призведуть до помітних успіхів на певних напрямках.

“У липні можливі інтенсивні бої на сході, особливо в Донецькій і Луганській областях. Я бачу сцени важких боїв і значних втрат з обох сторін. Карта “Лицар Жезлів” символізує прагнення до досягнення цілей, вказуючи на активні та рішучі дії українських військ. Бачу, що вони використовуватимуть нові тактики та технології, щоб протистояти атакам і зміцнювати свої позиції. Серпень принесе нові виклики і можливості. Карта “Сила” вказує на внутрішню міць і стійкість, що означає, що українська армія проявлятиме рішучість і мужність у боротьбі. Бачу, що підтримка міжнародних партнерів відіграватиме важливу роль, надаючи необхідну допомогу та ресурси. Бачу, що українські війська зможуть відбивати атаки і навіть просуватися вперед на деяких напрямках”, - сказав Макс Гордєєв.

Він також додав, що важливу роль відіграють й погодні умови та інфраструктурні проблеми. Восени бойові дії можуть сповільнитися через погіршення погоди. Але це дасть ЗСУ можливість зміцнити свої позиції та підготувати до нових етапів у війні.

“Загалом, бачу, що впродовж липня і серпня українська армія буде активно діяти, зміцнюючи свої позиції і досягаючи успіхів. Важливо зберігати віру в краще майбутнє і продовжувати підтримку своїх захисників, які проявляють величезну стійкість і рішучість у боротьбі за свободу і незалежність України”, - підкреслив мольфар.

Які будуть військові успіхи та стратегічні операції

За словами мольфара, українська армія доб’ється значних успіхів на фронті, що змінить баланс сил.

“Успішні контратаки призведуть до звільнення окупованих територій. Ці операції підвищать моральний дух українських військових і населення, посиливши міжнародну підтримку. Використання сучасних технологій і тактик дасть змогу українській армії отримати перевагу над противником. Українські війська активно застосують дрони, розвідувальні системи та кібератаки для отримання переваги. Ці інновації змінять хід бойових дій і допоможуть Україні досягти значних успіхів. Успішні операції української армії зміцнять її позиції і приведуть до важливих військових досягнень”, - зазначив Гордєєв.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що військовий ЗСУ пояснив, чому окупанти активізувались саме зараз і намагаються тиснути на фронті.

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