Як смачно приготувати м'ясо курки: шість порад

Куряче м'ясо - поживний та корисний продукт, який входить до щоденного раціону багатьох людей. Здається, що приготувати його простіше простого. Але існують певні хитрощі, які допоможуть приготувати м'ясо курки ще смачніше. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Головна особливість курячого м'яса в тому, що під дією високих температур воно може ставати сухим та наче "гумовим" на смак. Втім, є лайфгаки, які допоможуть вам назавди забути про цю проблему та готувати смачне і сокорите м'ясо курки.

Як приготувати м'ясо курки, щоб було смачно: поради

М'ясо попередньо слід замочувати - не варто обмежуватися лише промиванням сирого продукту під проточною водою. Потримайте м'ясо в рідині хоча б 15 хвилин. А щоб смак курятини покращився, додайте до води трішки солі. Якщо маринуєте, робіть проколи - багато кулінарів любить маринувати курку перед тим, як готувати її м'ясо. Однак слід пам'ятати, що маринад не може просочити м'ясо зсередини. Як приготувати м'ясо курки, щоб воно вийшло надзвичайно соковитим та ароматним? Перед маринуванням зробіть кілька проколів за допомогою ножа чи виделки. Філе не варто запікати надто довго - готуєте філе курки? Пам'ятайте, що його не варто довго запікати. Бажано не ставити філе в духовку на понад 40 хвилин. Краще підніміть температуру, але не перетримуйте м'ясо всередині. Чим швидше страва буде готовою, тим ніжнішою та соковитішою вона буде. Однак і апетитна скоринка за цей час вже встигне з'явитися. Використовуйте харчову фольгу - цей чудовий кухонний інструмент здатний творити справжні дива, якщо використовувати його правильно. Загорніть шматок курятини або куряче філе у фольгу, відправте у духовку і ви отримаєте соковиту страву. Не поспішайте нарізати готове м'ясо - навіть якщо страва виглядає дуже апетитно, варто трішки зачекати. В перші хвилини після того, як куряче філе готове, його не радять надто дрібно нарізати. Краще, щоб страва охолонула в цільному вигляді. Допікайте готову страву в духовці - вирішили готувати м'ясо на сковороді? Не доводьте курятину до готовності, краще поставте її в духовку. Всього лише 10 хвилин вистачить, щоб м'ясо курки стало соковитим та ніжним з хрумкою скоринкою.

Ці кілька порад допоможуть вам приготувати м'ясо курки, яке відрізнятиметься особливим ароматом та смаком.