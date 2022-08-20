Як смажити картоплю правильно: п'ять помилок, які багато хто допускає

Смажена картопля - однай з найулюбленіших страв багатьох українців. Однак далеко не завжди ця страва виходить смачною. Як смажити картоплю правильно? ТСН.ua розповідає про п'ять помилок, які не варто допускати.
Якщо ви хочете, щоб ваша родина ласувала дійсно смачною смаженою картоплею, потрібно запам'ятати кілька важливих правил.
Як смажити картоплю правильно - основні помилки, які майже всі допускають
Отже, на які помилки варто звернути увагу:
- Неправильний сорт - не варто смажити молоду картоплю, адже крім непривабливої на вигляд однорідної маси ви нічого не отримаєте. Також деякі сорти підходять виключно для варіння. Наприклад, круглі бульби з білою шкіркою та м'якоттю. А ось довгаста картопля коричневого чи жовтого кольору - ідеальний варіант для смаження.
- Високий рівень вологи - це, мабуть, найпоширеніша помилка у смаженні картоплі. Часто бульбу відправляють на сковорідку відразу. Рекомендовано спочатку видалити зайву вологу з неї за допомогою паперового рушника.
- Погано підібрана сковорідка - це ще один дуже важливий момент, якщо ви хочете зрозуміти, як смажити картоплю правильно. Не весь посуд підійде для цього варіанту приготування. Рекомендовано обирати чавунну сковорідку з товстим дном.
- Правильна температура - щоб смажена картопля вийшла смачною, сковорідку потрібно попередньо прогріти до високої температури. Смажити можна на рослинній олії або вершковому маслі за вашим смаком. Однак тут варто звернути увагу, що другий варіант вважається менш корисним для здоров'я.
- Надто велика кількість картоплі - смажити велику порцію їжі не варто, адже це заважає картоплі просмажитися зі всіх сторін. Краще готувати на один раз. Якщо шар овочів буде тонким, тоді страва точно вийде смачною