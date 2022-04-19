Як спекти паску без дріжджів: рецепт для тих, в кого немає часу / pixabay.com

Як спекти паску без дріжджів за 5 хвилин: простий рецепт господиням

Як спекти паску без дріжджів за 5 хвилин: простий рецепт господиням

Якщо у вас завжди не вистачає часу, щоб возитися з дріжджовим тістом, варто звернути увагу на простий та швидкий рецепт до Великодня. ТСН.ua розповідає, як приготувати паску без дріжджів.

Якщо ви хочете потішити свою сім'ю смачною домашньою паскою на Великдень, але не маєте часу, щоб готувати дріжджове тісто, вам допоможе цей простий та швидкий рецепт.

Як спекти паску без дріжджів: інгредієнти

На чотири пасочки, які готуються в формі діаметром 9 см та висотою 10 см потрібні такі інгредієнти:

300 г домашнього сиру;

250 г масла чи маргарину;

4 яйця;

250 г цукру;

1 пакетик ванільного цукру (16 г);

550 г борошна;

1 чайна ложка соди;

1 чайна ложка столового оцту;

200 г родзинок (за бажанням);

1 столова ложка цедри лимона чи апельсина.

Також варто приготувати і смачну глазур, щоб прикрасити паску. Для неї потрібні такі інгредієнти:

100 г шоколаду;

30 г вершкового масла;

2 столові ложки молока.

Покрокове приготування паски без дріжджів

Вершкове масло залишити при кімнатній температурі. Коли воно розм'якне, додати цукор та ванільний цукор. Збити міксером. Додати яйця (по-одному), продовжуючи збивати суміш. Домашній сир розім'яти виделкою та додати до суміші. Продовжити збивати міксером. В окремій ємності соду загасити столовим оцтом. Потім додати до отриманої маси. Збити міксером. В масу додати цедру апельсина чи лимона, пропарені родзинки (за бажанням). Добре розмішати. Додати борошно та замісити тісто. Воно повинне вийти не надто густим, а також бути тягучим і липким. В паперові форми накласти тісто так, щоб заповнити їх на 2/3. Щоб приготувати паску без дріжджів краще брати невеликі форми, тому що велика кількість тіста може погано пропектися. Змочити столову ложку водою та вирівняти верх паски. Поставити у духовку та випікати близько 50 хвилин при температурі 180 градусів. Готовність варто перевіряти дерев'яною шпажкою. Поки паска печеться, потрібно приготувати глазур. Шоколад розтопити на водяній бані, змішати з вершковим маслом та молоком. Полити шоколадом готові паски. Можна прикрасити кондитерською посипкою за бажанням.

Витративши мінімум зусиль та часу, кожна господиня може приготувати смачні домашні паски на Великдень.